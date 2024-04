Minissérie da TVI reconstrói o famoso Caso Esmeralda

Há cerca de 20 anos, as notícias acompanharam de perto a batalha pela custódia de uma criança entre os pais afectivos e o pai biológico. A história serviu de inspiração para a nova série da TVI, uma criação de Patrícia Mullher, com José Condessa, Diogo Infante e Dalila Carmo nos papéis principais. A estreia está marcada para 29 de Abril na TVI, em horário nobre.

Esmeralda nasceu em 2002, filha de Aidida Porto, uma brasileira imigrada em Portugal. A mãe, alegando a indisponibilidade do pai biológico em assumir a paternidade, entregou-a com apenas três meses a Adelina Lagarto e Luís Gomes. O casal iniciou um processo de adopção na Segurança Social. Mas ainda antes de ficar tudo formalizado, Esmeralda passou a ser Ana Filipa. Não tardou apareceu o pai biológico, Baltazar Nunes, que afinal queria reconhecer a filha, e no ano seguinte iniciou-se um longo processo em tribunal pela guarda da pequena criança, entre os pais afectivos e o pai biológico. Esta é a histórica verídica que deu origem a um enredo ficcionalizado que muda o nome dos reais protagonistas e segue o seu caminho, numa minissérie com seis episódios. A criação e argumento são de Patrícia Müller (Vanda), a realização é assinada por António Borges Correia (Festa é Festa) e a produção da Maria & Mayer (Emília).

©TMONTEIRO Inês Balsa e José Condessa, em 'A Filha'

Na série, conhecemos Heloísa (Luciana Balby) é uma imigrante brasileira que, em Portugal, apaixona-se por um carpinteiro chamado Paulo (José Condessa). Heloísa engravida, mas Paulo acaba por abandoná-la, não acreditando que seja realmente o pai. Ao mesmo tempo, o casal Cristina (Dalila Carmo) e José (Diogo Infante) não consegue ter filhos e, por intermédio de uma amiga, conhece a jovem brasileira que não consegue sustentar a bebé e acaba por dá-la ao casal. Até que Paulo decide fazer um teste de paternidade e assumir a responsabilidade. Mas a batalha judicial pela guarda da pequena Renata/ Maria Júlia (Inês Balsa) será longa.

O restante elenco tem mais caras conhecidas, com destaque para Inês Castel-Branco e Tomás Alves, no papel dos advogados Anabela e Nuno; e São José Lapa, que interpreta a primeira-dama de Portugal. Em Abril do ano passado, por altura da rodagem que se repartiu entre Lisboa e a Figueira da Foz, a TVI partilhou um vídeo com algumas declarações dos intervenientes desta produção. “É uma história que me toca particularmente, esta ideia de que duas estruturas familiares lutam pelo amor de uma criança, por circunstâncias diferentes. Levanta várias questões que são pertinentes e actuais”, disse na altura Diogo Infante, para quem “não há vilões” neste enredo, mas sim “pessoas que acreditam no amor por uma criança e lutam por ele”. Dalila Carmo aproveitou para calçar as botas do espectador, que na sua opinião “vai hesitar”: “Eventualmente, em determinado momento da história, toma o partido de um, noutro momento da história toma o partido dos outros”. José Condessa pega na mesma ideia: “Tenho dúvidas se vamos conseguir escolher um lado. O bom desta história é compreendemos ambos os lados e ser-nos difícil, assim como é difícil para o próprio tribunal neste caso, perceber o que é certo e errado para uma criança”.

TVI. Estreia a 29 de Abril.

