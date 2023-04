'Contado Por Mulheres' segue para uma nova temporada com mais cinco telefilmes

Depois da estreia de cinco telefilmes realizados por mulheres no final do ano passado, a RTP volta à carga com uma nova temporada de 'Contado Por Mulheres'. O primeiro telefilme estreia a 3 de Maio.

Espelhar a realidade portuguesa do último século, com argumentos adaptados de obras da literatura nacional, dar a conhecer o país e promover o talento de realizadoras portuguesas. São vários os caminhos que o projecto Contado Por Mulheres tem andado a percorrer e a segunda temporada, composta por mais cinco telefilmes, está de regresso à RTP1 no próximo dia 3 de Maio. As produções serão exibidas à quarta-feira pelas 21.00 e também podem ser vistas a partir da RTP Play, o serviço de streaming da rede pública de televisão.

A primeira temporada estreou a 16 de Novembro do ano passado, com produções realizadas por Sofia Teixeira Gomes, Ana Cunha, Cristina Carvalhal, Daniela Ruah e Fabiana Tavares. Nesta segunda ronda, os novos telefilmes contam com o talento de Laura Seixas, Rita Barbosa, Diana Antunes, Anabela Moreira e Maria João Luís. Sob o foco estarão cinco municípios do centro de Portugal.

O primeiro telefilme a ser emitido será Serpentina, inspirado no livro homónimo de Mário Zambujal. Realizado por Laura Seixas, a acção do telefilme desenrola-se no ano de 1995, em Oliveira do Hospital. “Segue o percurso de vários cineastas que tentam fazer um filme e se vêem envolvidos numa série de confusões com um gangue, quando tentam financiar o projeto. O público pode esperar uma história que vai intrigar e surpreender pelos momentos de comédia e as reviravoltas quase surreais a que estes personagens são expostos”, descreve Seixas numa nota de imprensa enviada pela RTP.

©DR Jorge Corrula e André Nunes, em 'Serpentina'

Na semana seguinte, é emitido Jogos de Enganos, de Rita Barbosa. Com Alcobaça como cenário, o argumento parte do livro Pequenos Burgueses, de Carlos de Oliveira. A acção, passada no ano de 1943, e nas palavras da realizadora é “uma farsa sobre pequenos burgueses enredados em tontos e mesquinhos enganos, alheios à imensidão da vida.” O Pio dos Mochos será o terceiro telefilme deste conjunto, uma produção baseada em Contos Vermelhos, livro de Soeiro Pereira Gomes. Realizado por Diana Antunes, as filmagens passaram por Miranda do Corvo para reflectir sobre “a luta de um conjunto de operários contra a lei da Nova Constituição que havia fundado o Estado Novo” em 1933, avança a realizadora.

Anabela Moreira será a mulher do leme de Há-de Haver uma Lei, telefilme inspirado na obra com o mesmo nome de Maria Archer, uma história de intrigas familiares e uma morte por desvendar, filmado em Tomar. “Um universo onde a maldade e a bondade se pisam, as mentiras e julgamentos se transformam e a verdade vem ao de cima”, explica Anabela Moreira.

O último telefilme a ser exibido será A Hora dos Lobos, em torno da comunidade piscatória de Cantanhede, nos anos 40 do século passado. A realizadora é Maria João Luís que filma esta adaptação do livro Alcateia de Carlos de Oliveira, sobre Leandro, "um pescador íntegro que acaba numa quadrilha procurada por toda a vila", explica a actriz que assume a realização.

Contado Por Mulheres é um projecto que junta a RTP à Ukbar Filmes, em coprodução com a Krakow Film Klaster, da Polónia.

