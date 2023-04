Nova produtora portuguesa de animação estreia série no YouTube

Chama-se Moleirinha Estúdios e estreou uma nova série no sábado no canal oficial de YouTube, onde todas as semanas fica disponível um novo episódio de 'A Vida e Obra de um Desanimado'.

No ano em que se assinalam os 100 anos da animação portuguesa, nasce uma nova produtora que promete animar as redes sociais. O primeiro cartão de visita da Moleirinha Estúdios é a série A Vida e Obra de um Desanimado, que estreou no sábado, 22 de Abril, na página oficial de YouTube da produtora. Conta a história de um homem, o Desanimado, que “não quer chatices para o seu lado”. Numa nota de imprensa, a produtora explica que nesta série “acompanhamos o seu monótono dia-a-dia no escritório com os seus colegas, as conversas existenciais com o Pizzas, as reuniões bizarras com o Chefe e as viagens de desabafo no autocarro para casa.”

A Vida e Obra de um Desanimado é uma criação do jornalista e podcaster José Paiva, de Mariana Garcia, guionista de programas como Programa Cautelar e 5 Para a Meia Noite, e Francisco Correia, criador de Eu Chico em Casa, o primeiro talk show português em desenho animado, emitido pelo Canal Q.

A Moleirinha Estúdios promete a criação regular de conteúdos digitais para as redes sociais, “todas pensadas por estas três moleirinhas e animadas pelo Francisco Correia”, além de estar a ser preparada uma nova série. Em paralelo, desafia as empresas a trabalhar com a Moleirinha e “comunicar as suas marcas de uma forma diferente”.

