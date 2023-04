Netflix adapta a minissérie romance histórico vencedor do Prémio Pulitzer

Ainda faltam uns bons meses para a estreia, mas já foram divulgadas as primeiras imagens e um teaser trailer. A minissérie Toda a Luz Que Não Podemos Ver chega à Netflix a 2 de Novembro e é uma adaptação do romance histórico de Anthony Doerr com o mesmo nome, publicado em 2014 e vencedor do Prémio Pulitzer Ficção.

A história acompanha, ao longo de uma década, dois jovens durante a II Guerra Mundial, cujos caminhos se irão cruzar por um acaso do destino: Maria-Laure (intepretada pelas actrizes Aria Mia Loberti e Nell Sutton), uma jovem cega de origem francesa, e Werner (Lucas Herzog e Louis Hofmann), um adolescente recrutado pelo regime nazi de Adolf Hitler para acompanhar emissões radiofónicas ilegais.

Criada por Steven Knight (Peaky Blinders) e Shawn Levy (Stranger Things), que também se senta na cadeira de realizador, a minissérie conta ainda com as interpretações de Mark Ruffalo (O Caso Spotlight), Hugh Laurie (House), Lars Eidinger (Babylon Berlin) e Marion Bailey (The Crown).

