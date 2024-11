Mahin é uma mulher de 70 anos que vive sozinha em Teerão, após a morte do marido e a ida da filha para a Europa. Após uma conversa com um grupo de amigas durante um almoço, conhece Faramarz, um taxista solitário e insatisfeito com a vida como ela, convida-o para jantar e acabam por se tornar íntimos. O governo do Irão tentou apreender a fita e os autores de O Meu Bolo Favorito, Maryam Moghaddam e Behtash Sanaeeha, foram impedidos de sair do Irão para a acompanhar ao Festival de Berlim.

Estreia a 12 de Dezembro