Entre 1997 e 2007, a autora J.K. Rowling publicou sete livros Harry Potter, que foram sendo convertidos em longas-metragens (a última edição repartida em duas), estreadas entre 2001 e 2011. Anos mais tarde, o livro-guia Monstros Fantásticos e Onde Encontrá-los deu origem a três filmes prequela (2016-2022), mas agora tudo regressa às origens com a adaptação da saga principal ao formato série. Isto é que sabemos até agora.

O que podemos esperar neste enredo?

Está prometido que a série será uma adaptação fiel dos livros de J.K. Rowling, assim como os filmes. Mas agora há toda uma nova geração de fãs para conquistar. O número de temporadas planeadas é desconhecido.

Quando e onde irá estrear?

Em Portugal, os fãs poderão sintonizar o streaming da Max, não há grande segredo aí. Quanto à data de estreia da série Harry Potter, ainda não está fechada, mas não faltará assim tanto. A rodagem arranca no próximo Verão e Casey Bloys, o CEO da HBO & Max Content, revelou que irá acontecer entre 2026 e 2027, não se comprometendo com muito mais do que isso.

Que actores estão confirmados?

O elenco ainda não foi totalmente divulgado, mas algumas das principais personagens já têm cara. Por exemplo, Dumbledore será interpretado por John Lithgow, o primeiro norte-americano a encarnar o feiticeiro, depois de Richard Harris, Michael Gambon, Jude Law e Toby Regbo.

©Cortesia HBO/Jessica Howes.jpg John Lithgow

Também confirmados estão os nomes de Janet McTeer, como Minerva McGonagall, papel que no cinema coube a Maggie Smith e Fiona Glascott e Paapa Essiedu como Severus Snape, sendo o primeiro actor negro a vestir o papel que em tempos coube ao inesquecível Alan Rickman. Nick Frost será o bom gigante Rubeus Hagrid, popularizado pelo actor Robbie Coltrane (1950-2022); Luke Thallon interpreta Quirinus Quirrell, personagem que nos lembra o actor Ian Hart; e Paul Whitehouse vestirá a pele de Argus Filch, anteriormente intepretado por David Bradley.

E quem está por detrás das câmaras?

A autora dos livros, J.K. Rowling, assume a produção executiva ao lado de outros nomes, como Mark Mylod, que também irá realizar vários episódios da série. O argumento ficou nas mãos da também produtora Francesca Gardiner, que tem no portfólio a escrita de episódios para séries como His Dark Materials ou The Man in the High Castle. Uma das produtoras envolvidas é a Heyday Films, também responsável pela série de filmes Harry Potter. Igualmente relevante é o nome escolhido para a criação do guarda-roupa: Holly Waddington, vencedora do Óscar pelas fatiotas do filme Pobres Criaturas.

Enquanto não chegam mais novidades, os aprendizes de feiticeiros do mundo real podem fazer uma revisão da matéria dada no quiz da Time Out Acha que sabe tudo sobre os filmes de Harry Potter? Não vale tomar Felix Felics.

