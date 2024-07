6 coisas que aprendemos com o trailer de ‘Gladiador II’ – da fúria de Paul Mescal às batalhas de rinocerontes

As sequelas de filmes com mais de 20 anos estão na moda – de Ghostbusters a Twister ou Top Gun, os antigos blockbusters estão a ser ressuscitados e renovados para o público dos anos 2020. No entanto, nenhum é tão emocionante quanto Gladiador II de Ridley Scott, um filme que chega 24 anos depois do seu antecessor e que se passa num período de tempo semelhante – mais ou menos – para acompanhar o destino do jovem Lucius (que conhecemos em criança na produção original). Interpretado por Paul Mescal, é agora um homem feito e robusto, e seguirá os passos de Maximus de Russell Crowe na arena duas décadas após a morte do seu herói de infância às mãos de Commodus.

Sim, o gatinho virou tigrão – e ele tem tempo entre mãos para matar todos os que o traíram. O que, a julgar pelo primeiro trailer, lançado esta terça-feira, 9 de Julho, é todo o Império Romano. Eis o que descobrimos só de ver (em loop) este trailer.

1. Paul Mescal é um herói zangado

Photograph: Aidan Monaghan/ Paramount Pictures Paul Mescal as Lucius

Ele partiu os nossos corações com Normal People e Aftersun e invadiu as nossas redes sociais com tudo o que andou a fazer no festival de música de Glastonbury, por isso é fácil esquecer que Paul Mescal ainda não provou totalmente o seu valor na arena de Hollywood. A julgar pelo trailer de Gladiador II, isso está prestes a mudar de uma forma radical (e bem tonificada pelo ginásio). Ele é a alma e a identidade da sequela de Ridley Scott, que apresenta o seu Lucius adulto a viver um género de exílio benevolente (mais ou menos) em Numídia, África (uma zona que cobre as actuais Argélia, Tunísia e Marrocos). Se ele está feliz? Claro que não. “A raiva é o teu dom”, ouve ele. E é um eufemismo.

2. É tudo sobre a raiva masculina

Photograph: Paramount Pictures Lucius prepares for combat

"Nunca conheci mãe ou pai”, diz Lucius ao traficante de armas e manipulador dono de gladiadores interpretado por Denzel Washington, Macrinus, apesar de não ser totalmente verdade – a mãe Lucilla, interpretada por Connie Nielsen, está de volta para a sequela. O seu exílio sombrio é interrompido quando a frota romana desce sobre Numídia e desencadeia o inferno, uma sequência que se pode ver no trailer. Capturado e arrastado de volta a Roma, Lucius é forçado a confrontar aquele passado há muito enterrado no Coliseu. “É um drama de 'jovem zangado'”, diz Mescal à Vanity Fair. “Ele é empurrado de volta para aquele mundo e tem proximidade directa com todas as coisas que ele odeia.”

3. Denzel Washington é capaz de roubar a cena

Photo Credit: Cuba Scott/ Paramount Pictures. Denzel Washington as Macrinus

Ridley Scott descreve Macrinus, de Denzel Washington, como um traficante de armas rico com “um estábulo de gladiadores” – um dos quais, Lucius, pode ser a chave para ter ainda mais poder. Ao contrário do treinador de gladiadores Proximo, de Oliver Reed, no primeiro filme, o protagonista de Dia de Treino e Malcom X tem os olhos postos numa ordem política totalmente nova. “Roma deve cair”, diz ele no trailer. “Só preciso de dar um empurrão.” O nosso palpite era que os objectivos de Macrinus e Lucius se alinham no filme... só que não.

4. Maximus de Russell Crowe ainda tem um papel crucial

Foto: Scott Free Productions

O herói calejado de Gladiador, Maximus, interpretado por Russell Crowe, pode estar a desfrutar de uma licença eterna no Elísio com a família, mas a sua sombra ainda paira sobre a sequela. O trailer começa com um flashback do seu confronto com o vilão imperador Commodus (Joaquin Phoenix) no filme de 2000 – desta vez visto através dos olhos do jovem Lucius. “Nunca esquecerei que um escravo pode vingar-se de um mestre”, recorda o Lucius crescidinho, agora interpretado por Paul Mescal. Claramente, o jovem príncipe amante de gladiadores aprendeu com o espírito insurgente de Maximus – e irá canalizá-lo na sequela. Ao contrário de Maximus, a motivação de Lucius parece ser nada menos do que a destruição da ordem imperial. Será que estamos prestes a saudar um novo Spartacus?

5. Roma está agora nas mãos de populistas descontrolados

Photograph: Aidan Monaghan/ Paramount Pictures Joseph Quinn as Emperor Geta in ‘Gladiator II’

Substituindo Commodus, de Phoenix, como vilão estão não um, mas dois imperadores, ambos tão retorcidos e sádicos quanto o outro. Fred Hechinger, de Thelma, é Caracalla e Joseph Quinn, a estrela de Stranger Things, é o seu co-imperador, Geta. Este duo maquiavélico – irmãos na vida real que governaram juntos de 209 a 211 d.C. – já não atiram pão para as multidões. Vemo-los a ordenar ao General Marcus Acacius, interpretado por Pedro Pascal (um protegido de Maximus) que aumente os esforços de guerra. “Roma tem tantos súbditos. Ela deve alimentá-los”, protesta Acacius, ao que Geta responde: “Eles podem comer guerra.” Será que a nervosa procura de Commodus para agradar a multidão deu lugar a um tipo mais sociopata e nazi de populismo?

6. As sequências de batalha serão é-pi-cas

Photograph: Aidan Monaghan/ Paramount Pictures

Gladiador II terá de dar tudo para superar o espectacular confronto inicial de Gladiador – uma vitória fora de casa por 3-0 para os romanos sobre um grupo desorganizado de alemães – mas, com base nesta evidência, Sir Ridley conseguiu outro golpe de cinema, com batalhas marítimas, batalhas de rinocerontes na arena e batalhas em terra. “O filme começa com o ataque da frota romana, que vem do mar e dizima Numídia”, diz o realizador à Vanity Fair. “É bastante violento.” O mais emocionante de tudo é a filmagem das batalhas navais que aconteciam dentro do próprio Coliseu e que colocarão Lucius numa luta pela sobrevivência no meio de águas turbulentas, navios de carga e flechas voadoras.

Onde pode ver o trailer? O primeiro trailer já está online e pode vê-lo aqui mesmo.

Gladiador II estreia nos cinemas portugueses dia 21 de Novembro.

