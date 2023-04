‘Citadel’, uma série que vai dar a volta ao mundo em spin-offs

Citadel está quase a aterrar na Amazon Prime Video, um thriller de acção e espionagem que antes de se apresentar ao telespectadores já planeia uma volta ao mundo em spin-offs. Nesta primeira aventura, os protagonistas são os actores Richard Madden, Priyanka Chopra Jones e Stanley Tucci, numa série que junta os Amazon Studios à AGBO, a produtora dos irmãos Russo responsável pelo filme Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo, mas também de séries como Arrested Development (2003-2019). Com credenciais invejáveis, Citadel tem como showrunner David Weil, o criador das séries Hunters, Solos (ambas na Prime Video) e Invasão (Apple TV+).

Espiões, organizações secretas, acção. Citadel é o nome de uma agência mundial de espionagem independente, que zela pela segurança de todos os habitantes do planeta, até que é destruída por agentes da Manticore, uma poderosa organização que manipula secretamente o mundo. A acção arranca passados oito anos deste evento, altura em que os agentes de elite Mason Kane (Richard Madden) e Nadia Sinh (Priyanka Chopra Jones) perdem as memórias ao tentar escapar ilesos de um acidente de comboio. Sem se lembrarem do passado, assumem novas identidades até que o antigo colega Bernard Orlick (Stanley Tucci) localiza Mason e recruta-o para impedir a Manticore de criar uma nova ordem mundial. Por sua vez, Mason procura Nadia. Estes vão unir esforços para cumprir a difícil missão, ao mesmo tempo que tentam lidar com a sua própria relação pessoal, assente em segredos, mentiras e amor.

©Prime Video

A primeira temporada é composta por seis episódios, mas Citadel tem grandes planos. Esta será apenas a estreia de um franchise global que contará com vários spin-offs, todos produzidos pela AGBO em várias partes do mundo. As histórias estarão todas interligadas e os próximos planos passam pela Itália e pela Índia, onde estão a ser filmados os spin-offs com elencos locais. Por exemplo, está confirmada a participação da actriz e cantora italiana Matilda De Angelis, assim como dos actores indianos Varun Dhawan e Samantha Ruth Prabhu, conterrâneos de Chopra Jones. Recordamos que a actriz indiana, que trocou Bollywood por Hollywood, integrou o elenco de filmes norte-americanos como Baywatch: Marés Vivas (2017) ou Matrix Resurrections (2021) e em Citadel contracena com o escocês Richard Madden, conhecido por muitos como o Rob Stark de A Guerra dos Tronos.

Os dois primeiros episódios desta ronda inaugural de Citadel ficam disponíveis no dia de estreia, e todas as sextas-feiras há um novo episódio, até 26 de Maio.

Amazon Prime Video. Estreia a 28 de Abril (T1)

