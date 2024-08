As séries novas da Netflix de que anda à procura

Adaptada do romance do autor chinês Liu Cixin, a série conta com um elenco de estrelas, com os criadores de A Guerra dos Tronos ao leme. A série é contada através de flashbacks e saltos entre épocas e realidades alternativas e começa com a Revolução Cultural da China, na década de 1960. A astrofísica Ye Wenjie testemunha a execução brutal do seu pai devido ao seu trabalho científico e é rotulada de traidora e condenada a uma pena de prisão. Mas, enquanto está presa, é recrutada por um misterioso grupo militar que afirma estar a trabalhar no aproveitamento do poder das ondas de rádio para danificar satélites espiões. A sua verdadeira intenção é vasculhar o universo em busca de vida extraterrestre.