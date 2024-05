Na nova série sul-coreana da Netflix, o tempo vale muito dinheiro

Pessoas fechadas num espaço localizado na Coreia do Sul, com o objectivo final de ganhar uma batelada de dinheiro, correndo sérios riscos pelo meio. Podia ser uma sinopse vaga da série The Squid Game, que pôs o país no mapa do streaming, mas é um ponto de partida para a nova produção The 8 Show, uma adaptação de um webcomic ao pequeno ecrã. Estreia a 17 de Maio na Netflix.

Em 2021, um criativo chamado Bae Jin Soo publicou online, na plataforma Webtoon, um thriller ilustrado chamado Money Game. A premissa era a seguinte: oito pessoas inscrevem-se num reality show televisivo, no qual ficam fechados durante 100 dias num cenário criado para televisão. Têm acesso a uma soma de dinheiro partilhado no valor de 44,8 mil milhões de won (cerca de 30 milhões de euros) e com eles têm apenas um conjunto de roupas e um livro com regras. O objectivo passa por gastar o mínimo de dinheiro para no final receberem o maior prémio possível. Para sobreviverem, podem comprar os artigos de que precisam, mas cada um custa 1000 vezes mais do que o preço de mercado e é deduzido do pote comunitário, sendo que ninguém sabe quem compra o quê. Já imaginamos aonde isto vai dar...

Dois anos depois, Bae Jin Soo publicou outro thriller na Webtoon, chamado Pie Game, uma sequela com o mesmo personagem principal. E é esta história que partilha mais semelhanças com a nova série da Netflix. Em Pie Game, o tempo é literalmente dinheiro para os sete concorrentes. Não nos vamos alongar nas particularidades das regras, mas resumindo e baralhando, o prémio monetário (que agora é individual e não comunitário) vai aumentando com a passagem do tempo, ou seja, não há pressa em terminar o jogo. A compra de cada artigo remove tempo do contador, esse sim comunitário. O jogo termina se alguém morrer ou se o tempo acabar, sendo que é possível aumentar o contador ao levar a cabo algumas tarefas.

©DR The 8 Show

Ambos os jogos partilham uma premissa: até onde estamos dispostos a ir pelo dinheiro e porquê que lhe damos tanto valor? Os cenários onde se desenrolam os jogos, filmados para uma audiência incógnita espalhada pelo mundo, são uma espécie de reflexo da sociedade capitalista e também da natureza humana mais crua. E os participantes precisam desesperadamente do prémio final, como já vimos no conterrâneo The Squid Game. No entanto, se as ilustrações de Bae Jin Soo nos mostram cenários despidos de objectos e com pouca cor, The 8 Game tem um visual mais animado. Tudo sob o slogan de serviço: “Oito pessoas, oito andares, oito tragicomédias”. A propósito, também são oito os episódios.

Em The 8 Show, revela a sinopse oficial, “oito pessoas encontram-se presas num misterioso edifício de oito andares, participando num espectáculo tentador, mas perigoso, onde o prémio em dinheiro aumenta à medida que o espectáculo se prolonga”. Com o passar do tempo, os participantes (cada um a residir num dos oito pisos) fazem alianças, entram em confrontos e levam a cabo traições durante o confinamento. E porquê se, à partida, bastava esperar que o tempo passasse? É que as regras não são todas reveladas no início e a certa altura os concorrentes apercebem-se de que o prémio é diferente para cada jogador, colocando os que têm menos à mercê dos que têm mais, dividindo os jogadores entre a possibilidade de desistir ou de continuar a jogar, oscilando entre a traição e a cooperação.

Basicamente, os oito andares servem como uma metáfora para o estatuto sócio-econónimo de cada um, como explica o realizador Han Jae-rim numa nota partilhada no centro de imprensa da Netflix: “O gesto simbólico de subir as escadas realça o contraste de estatuto entre os concorrentes”. Han Jae-rim é um nome que pouco diz aos portugueses, mas na Coreia do Sul é um reputado cineasta, que agora se estreia no formato série. Na mesma nota, o director de arte, identificado como “Lee”, aprofunda outros temas que estão em jogo: “Os oito jogadores vão para os quartos que lhes foram atribuídos, usando as escadas, reflectindo a disparidade da escada social baseada no capitalismo”.

A produtora responsável pela série é o sul-coreano Studio N, subsidiário da Webtoon, que já tem algumas produções no catálogo da Netflix, como Vemo-nos na Minha 19.ª Vida, Tomorrow, Our Beloved Summer, entre outras; e também no Disney+, de Vigilante a A Colher Dourada. Em 2022, a Webtoon fez uma primeira experiência de adaptação das histórias de Bae Jin Soo, num reality show chamado Money Game, que ainda pode ser visto no canal de YouTube da norte-americana Jubilee Media. Segundo o site de notícias Korean JoongAng Daily, o custo por episódio de The 8 Show é semelhante a The Squid Game, rondando os dois milhões de euros por episódio. Promete.

Netflix. Estreia a 17 de Maio

