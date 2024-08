‘The Walking Dead’ vive: todos os spin-offs a caminho da AMC em Portugal

Quase 15 anos depois, o universo televisivo de The Walking Dead parece estar longe de se dar por terminado. Em tempos de dragões, super-heróis e jedis, os mortos-vivos ainda são uma das grandes engrenagens do entretenimento audiovisual. Os mais recentes spin-offs têm demorado a atravessar o Atlântico, mas há luz ao fundo do túnel: The Walking Dead: Daryl Dixon estreia a 9 de Setembro na AMC e até ao final do ano chegam ao canal The Walking Dead: Dead City, The Walking Dead: The Ones Who Live e Tales of The Walking Dead.

Não são zombies, são walkers. E às vezes lurkers, floaters, biters, geeks, roamers, mas nunca zombies. Desde 2010 que os fãs da adaptação dos comics de Robert Kirkman acompanham vários grupos de sobreviventes num mundo pós-apocalíptico inundado a mortos-vivos, onde mais do que cenas de acção gore com miolos espalhados no chão (também as há e não são poucas) assistimos a exercício narrativo sobre os instintos de sobrevivência da humanidade, para o bem e para o mal. Mesmo no final da série mãe, que se prolongou por 12 temporadas entre 2010 e 2022, não ficamos a saber o que raio aconteceu para acabar o mundo. Talvez não interessasse para a história, até agora.

©Stéphanie Branchu/AMC Norman Reedus (Daryl Dixon), em 'The Walking Dead: Daryl Dixon'

The Walking Dead: Daryl Dixon, série composta por apenas seis episódios que estreou nos Estados Unidos em Setembro do ano passado, chega finalmente a Portugal no canal AMC, e levanta um pouco do véu das origens do vírus que infectou toda gente. Sim, continuam todos infectados, agora em França, para onde rumou um dos grandes heróis da saga: Daryl Dixon (Norman Reedus), o motoqueiro rebelde de bom coração, após ter conseguido escapar de um navio onde havia ficado enclausurado. Sim, o Daryl está em França e quem o conhece percebe logo o potencial lost in translation do enredo. Que essencialmente passa por Daryl encontrar o caminho de volta para casa, noutro país em ruínas. Mas em França estão escondidos segredos relacionados com a propagação do vírus e Dixon terá um longo e perigoso caminho a percorrer. Uma história com algum aparente misticismo à mistura, já que Daryl, em troca de ajuda, tem a missão de levar a um lugar seguro uma criança que se tornou símbolo de um movimento religioso, que o vê como uma espécie de messias.

A luta continua

Daryl é dos poucos personagens que sobreviveu desde a primeira temporada, tornando-se um favorito dos fãs. Assim como a sua melhor amiga Carol (Melissa McBride), que se irá juntar a ele numa segunda temporada baptizada de The Walking Dead: Daryl Dixon – The Book of Carol que estreia a 29 de Setembro, noutras bandas.

Quem também vive é Rick Grimes (Andrew Lincoln), o xerife que no primeiro episódio de sempre acorda num hospital vazio. Rick foi durante oito temporadas o líder do principal grupo de sobreviventes em The Walking Dead, até ser raptado na temporada 6 para destino incerto. E nunca mais ninguém o viu. Até Fevereiro passado, quando estreou outro spin-off, The Walking Dead: The Ones Who Live, no qual Rick se reúne com a mulher, Michonne (Danai Gurira), que andava à sua procura. Uma importante personagem que acompanhamos na série principal entre a segunda e a 11.ª temporada. Mas há mais.

©Peter Kramer/AMC Jeffrey Dean Morgan (Negan) e Lauren Cohan (Maggie), em 'The Walking Dead: Dead City'

O ano passado estreou também The Walking Dead: Dead City, sim, outro spin-off com protagonistas de peso e aliados improváveis: os arqui-inimigos Maggie (Lauren Cohan) e Negan (Jeffrey Dean Morgan) juntam-se para resgatar Hershel, o filho de Maggie que foi raptado e levado para Manhattan. A segunda temporada estreia no próximo ano. Não esquecemos ainda Tales Of The Walking Dead (2022), série de antologia com histórias de sobrevivência deste universo, entre novos e antigos personagens. Todas estas produções que ainda não tinham encontrado espaço nos canais e streaming em Portugal estão a caminho da AMC portuguesa. As datas de estreia não foram avançadas, mas o plano é que aconteçam durante este segundo semestre de 2024.

Todos estes spin-offs sucedem a outros já emitidos em Portugal: Fear The Walking Dead (2015-2023) e The Walking Dead: World Beyond (2020-2021), actualmente disponíveis na Prime Video.

The Walking Dead: Daryl Dixon. AMC. Estreia a 9 de Setembro às 22.10

