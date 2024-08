Doidos por Daniela Melchior: actriz será protagonista de filme de Peter Farrelly

Parque Mayer abriu-lhe uma janela para o mundo e Esquadrão Suicida a porta para o sucesso. O talento da actriz portuguesa Daniela Melchior vai agora orbitar em torno de Balls Up. Uma comédia de acção realizada por Peter Farrelly, realizador e argumentista das populares comédias Doidos à Solta (1994) e Doidos por Mary (1998) , funções que também cumpriu com bastante sucesso no drama Green Book – Um Guia Para a Vida (2018), filme que lhe valeu dois Óscares: o de Melhor Argumento e o de Melhor Filme, por ser um dos produtores.

A informação sobre a contratação de Melchior foi avançada pela revista Deadline (e confirmada pela própria nas redes sociais, com a legenda “Surpresa, surpresa”) e o enredo andará à volta de dois executivos de marketing que são despedidos por perderem um patrocínio de um cliente, decidindo usar uns bilhetes gratuitos para um importante jogo de futebol. Até que uma bebedeira desenfreada resulta em serem perseguidos por todo o país. Com argumento de Paul Wernick e Rhett Reese – os argumentistas dos filmes Deadpool ou Zombieland –, Balls Up tem outros nomes confirmados no elenco, com destaque para Mark Wahlberg (Ted), Benjamin Bratt (Poker Face) e Paul Walter Hauser (Cobra Kai). A rodagem está em marcha, mas ainda não há previsão para a data de estreia.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Daniela Melchior (@danielamelchior)

Foi o trailer do filme Parque Mayer (2018), de António-Pedro Vasconcelos, que chamou a atenção de um agente norte-americano para Daniela Melchior. Poucos anos depois, vestiu o papel da vilã Ratcatcher 2, em Esquadrão Suicida, e desde então participou em blockbusters como Guardiões da Galáxia 3 (2023) e Velocidade Furiosa X (2023). Este ano, destacou-se no filme Road House (Prime Video), ao lado de Jake Gyllenhaal, um reboot do filme de 1989 com Patrick Swayze, sobre um atormentado ex-lutador do UFC (Ultimate Fighting Championship) que se torna segurança num bar.

Falta apenas saber qual tradução merecerá o título de Balls Up em Portugal, mas acreditamos haver aqui potencial para Doidos por Bola.

