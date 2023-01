‘Cobra Kai’ nunca morre: nova temporada confirmada e “miyagiverso” no horizonte

Os criadores da série Cobra Kai – Josh Heald, Jon Hurwitz e Heyden Schlossberg – assinaram um comunicado que desfaz todas as dúvidas que assolavam os fãs da série que expande o universo Karate Kid: Cobra Kai irá seguir para uma sexta temporada na Netflix, mas essa será também a última. No entanto, deixam no ar a esperança de criarem mais histórias à volta do que chamam “miyagiverso”, uma referência a Mr. Miyagi, o sensei dos quatro filmes Karate Kid, interpretado pelo actor Pat Morita, que morreu em 2005, aos 73 anos.

“O nosso objetivo desde o primeiro dia com Cobra Kai sempre foi terminar à nossa maneira, deixando o Valley [onde decorre a acção] no tempo e no lugar que sempre imaginamos. Portanto, é com imenso orgulho e gratidão que podemos anunciar essa conquista. A temporada seis marcará a conclusão de Cobra Kai”, escreveram os criadores, numa nota divulgada no Instagram, onde ao mesmo tempo deixam os fãs em suspenso. “Embora este possa ser um dia agridoce para os fãs, o miyagiverso nunca foi tão forte. Este fandom é o melhor do planeta e esperamos contar mais histórias Karate Kid convosco no futuro. Porque, como todos sabemos, o Cobra Kai nunca morre”, escreveram, numa referência a um dos slogans da série.

É em torno de Mr. Miyagi que se especula sobre um possível spin-off de Cobra Kai, que nos leve à infância do sensei no Japão ou à sua participação na II Guerra Mundial, como soldado do exército norte-americano. Para já, os criadores prometem que a sexta será a melhor temporada até agora, desejando que este anúncio "seja uma celebração de tudo o que está por vir, assim como de tudo o que ainda resta para ser contado”. Apesar da confirmação, a data de estreia da sexta temporada ainda não foi divulgada.

A série Cobra Kai começou por ser um exclusivo do YouTube, mas à terceira temporada passou para a Netflix, onde mora desde então. É uma das produções mais nostálgicas da actualidade, já que marcou o regresso de Ralph Macchio e William Zabka aos papéis dos arqui-inimigos Daniel LaRusso e Johnny Lawrence, mais de 30 anos após a estreia nos cinemas do primeiro Momento da Verdade (Karate Kid no original). Com eles, regressaram outros heróis e vilões dos filmes originais, como John Kreese (interpretado por Martin Kove), Chozen (Yuji Okumoto), Terry Silver (Thomas Ian Griffith) e os fãs até tiveram direito a uma aparição especial de Ali Mills (Elisabeth Shue), o interesse amoroso original de Daniel e Johnny. Para a sexta temporada há quem peça o retorno da personagem Julie Pierce, interpretada por Hilary Swank em Karate Kid – A Nova Aventura (1994), que actualmente interpreta uma jornalista de investigação na série Alaska Daily.

