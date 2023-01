Curtas-metragens europeias vão ter um serviço de streaming

A European Short Film Network (ESFN) vai relançar o projecto THIS IS SHORT como uma plataforma de streaming, ao mesmo tempo que o IndieLisboa se torna um dos novos membros desta rede europeia.

A ESFN foi fundada em 2018 por quatro festivais europeus dedicados às curtas-metragens, numa tentativa de apoiar e promover as produções europeias de curta duração. Uma das iniciativas centrais da rede é a plataforma online THIS IS SHORT, lançada em 2021 no formato vídeo on demand (VOD), que a partir de Outubro será transformada numa plataforma de streaming.

A THIS IS SHORT funciona como uma plataforma online com três meses de curadoria por ano feita em conjunto pelos festivais membros da ESFN, o que aconteceu em 2021 e 2022. Mas a sua adaptação para serviço de streaming irá acontecer durante um ano, sem interrupções, uma expansão coordenada pelo alemão Jens Geiger-Kiran, um dos fundadores da rede de CinemaLovers, também de VOD.

O que também está em expansão é o número de membros desta rede europeia de curtas-metragens. Os festivais IndieLisboa e Uppsala Kortfilmfestival (Suécia) juntam-se aos quatro membros fundadores Internationale Kurzfilmtage Oberhausen (Alemanha), Go Short Festival Nijmegen (Países Baixos), Short Waves Festival Poznan (Polónia) e Vienna Shorts (Áustria).

Assim, a partir do próximo mês de Outubro, o público e também a indústria cinematográfica poderá aceder a uma grande variedade de curtas-metragens europeias, embora ainda não esteja definido o preçário ou planos de acesso à plataforma. A ESFN irá também apostar num programa de filmes que será apresentado presencialmente ao longo do ano nos seis festivais membros da rede, entre Abril e Novembro, com foco em formatos analógicos (não digitais).

+ Três curtas-metragens portuguesas estão na shortlist para os Óscares

+ Mostra de cinema alemão celebra duas décadas com programa especial