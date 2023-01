Mostra de cinema alemão celebra duas décadas com programa especial

Entre 2 e 18 de Fevereiro, a KINO – Mostra de Cinema de Expressão Alemã, organizada pelo Goethe-Institut Portugal, regressa a Lisboa com um programa reforçado, em jeito de celebração de 20 anos. Nesta edição, os filmes vão passar, como é habitual, pelo Cinema São Jorge, mas a Cinemateca Portuguesa também abrirá portas para acolher um programa especial. Uma oficina para toda a família e acesso gratuito a filmes online também fazer parte da festa.

A mostra arranca no Cinema São Jorge, entre 2 e 8 de Fevereiro, com a programação principal, composta por 15 filmes e que este ano tem como tema Novos Começos, “quer seja após uma fatalidade, trauma ou despedida, quer seja através de uma mudança, de uma possibilidade criada por novos impulsos ou formas de estar na sociedade, ou através de um desejo ou esperança”, explica a organização em comunicado. Destaque para a exibição de uma cópia de 35mm de Corre, Lola, Corre (1998), o filme de culto de Tom Tykwer que ganhou uma batelada de prémios, incluindo em Sundance. No elenco, conta com Franka Potente e Moritz Bleibtreu, cujas estreias na realização, em concreto com os filmes Córtex, de Bleibtreu, e Home, de Potente, fazem parte da programação.

De 9 a 18 de Fevereiro, a KINO muda-se para a Cinemateca, com um programa especial chamado Foco – História(s) do Cinema Alemão, onde serão apresentados filmes alemães que se debruçam sobre a sétima arte germânica. É o caso de documentários como Hitler's Hollywood (2017) e De Caligari a Hitler (2014), ambos de Rüdiger Suchsland, ou de 66 Cinemas (2016), onde o realizador Philipp Hartmann se foca nas lutas diárias das salas de cinema independentes.

Mas a festa continua. Nos dias 11 e 18 de Fevereiro, a Biblioteca do Goethe-Institut recebe a Oficina para Famílias: Irmãs Grimm, onde as crianças se debruçarão sobre contos tradicionais, reescrevendo os papéis femininos dessas histórias. Durante todo o mês de Janeiro, os cinéfilos poderão ainda aceder gratuitamente ao KINO Warm-Up: na plataforma de streaming Goethe On Demand foram disponibilizados 19 filmes da produção cinematográfica alemã das últimas duas décadas.

KINO – Mostra de Cinema de Expressão Alemã. Cinema São Jorge e Cinemateca. 2-18 Fevereiro.

+ Spielberg e ‘Abbott Elementary’ entre os vencedores dos Globos de Ouro

+ Depois do cinema, ‘O Crime do Padre Amaro’ é adaptado para a televisão