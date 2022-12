Três curtas-metragens portuguesas estão na shortlist para os Óscares

As curtas 'Ice Merchants', 'O Homem do Lixo' e 'O Lobo Solitário' estão na shortlist de nomeados para a próxima edição dos Óscares. A lista final será conhecida no próximo dia 24 de Janeiro.

São três produções nacionais que têm recolhido prémios em festivais um pouco por todo o mundo, tornando-se elegíveis para os Óscares – e agora conseguiram chegar a uma lista bastante curta de possíveis nomeados para a 95.ª edição dos mais cobiçados prémios do cinema, atribuídos pela Academy of Motion Picture Arts and Sciences, desde 1929.

Ice Merchants, de João Gonzalez, e O Homem do Lixo, de Laura Gonçalves, estão na shortlist para o galardão de Melhor Curta Metragem de Animação, enquanto que O Lobo Solitário, de Filipe Melo, está a meio caminho para a nomeação na categoria Melhor Curta-Metragem de Imagem Real, divulgou ontem a academia norte-americana. A shortlist de cada uma destas categorias é composta por 15 produções, oriundas de vários países.

Foi esta quarta-feira que a academia anunciou as shortlists para dez categorias dos Óscares, entre elas a de Melhor Filme Estrangeiro, onde não consta a candidatura portuguesa, que este ano enviou para a apreciação o filme Alma Vida, da luso-francesa Cristèle Alves Meira, o mais votado entre os membros da Academia Portuguesa de Cinema. A cerimónia está marcada para o dia 12 de Março do próximo ano, no Dolby Theatre, em Hollywood.

