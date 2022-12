Festival de cinema dedicado à migração abre as portas do São Jorge para exibir ‘Flee – A Fuga’

Acontece em vários países e faz paragem em Lisboa. O Festival Internacional de Cinema sobre Migração instala-se no São Jorge a 6 de Janeiro, para uma sessão gratuita onde será exibido um dos melhores filmes de 2021, Flee – A Fuga, que estreou por cá em Abril. É um relato na primeira pessoa sobre a vida de Amid, que em criança fugiu do Afeganistão, tornando-se refugiado na Dinamarca.

O filme de Jonas Poher Rasmussen conquistou a crítica um pouco por todo o mundo, tendo-se sagrado vencedor do Grande Prémio do Júri em Sundance, entre outros prémios, e foi nomeado para três Óscares (Melhor Documentário, Melhor Filme Estrangeiro e Melhor Filme de Animação). Uma história contada em formato entrevista, com recurso a animação tradicional, digital e também a imagens de arquivo, sobre um refugiado que deixou família para trás, que teve de lidar com o drama dos traficantes e que, finalmente, assumiu a sua homossexualidade em terrenos mais seguros.

Lançado em 2016 pela Organização Internacional para as Migrações (OIM), o Festival Internacional de Cinema sobre Migração tem por objectivo informar, entreter e fomentar o debate sobre esta temática, ao mesmo tempo que celebra a vida de pessoas migrantes nas sociedades. A entrada na sessão do Cinema São Jorge será gratuita, pedindo apenas uma reserva, já que a lotação é limitada.

Cinema São Jorge (Avenida da Liberdade). 6 de Janeiro (Sex). 19.00. Grátis

