O primeiro trailer do filme ‘Barbie’ vem com uma referência kubrickiana

A boneca mais famosa do mundo vai chegar aos cinemas no próximo ano, num filme em imagem real, com Margot Robbie e Ryan Gosling. Esta sexta-feira, a Warner Bros lançou um teaser trailer.

É um dos filmes mais aguardados do ano que se avizinha e tem data de estreia marcada para Julho de 2023. Com realização de Greta Gerwig (Mulherzinhas, Lady Bird), Barbie conta com as interpretações de Margot Robbie e Ryan Gosling nos papéis de Barbie e Ken, num elenco em que estão também Will Ferrell, Michael Cera (Juno), Kate McKinnon (Saturday Night Live, Caça Fantasmas) ou Rhea Perlman (Cheers, Aquele Bar).

O teaser trailer lançado esta sexta-feira é uma clara referência à abertura do filme 2001, Odisseia no Espaço (1968), de Stanley Kubrick, chamada “Dawn of Man” (o Amanhecer do Homem). Mas, em vez de macacos, inclui crianças a segurar bebés chorões. Uma alusão à génese da própria Barbie, que, segundo o site oficial da boneca, foi precisamente criada por haver uma lacuna no mercado, que apenas oferecia bebés de brincar para as meninas se imaginarem como cuidadoras. Tal como a sequência de Kubrick, no trailer de Barbie há também violência à mistura, neste caso com a destruição dos chorões por uma das crianças, assim que testemunha a existência de uma Barbie pela primeira vez. E é tudo acompanhado pela sinfonia de Richard Strauss, “Assim Falou Zaratustra” (1896).

A boneca Barbie foi criada em 1959 por Ruth Handler, co-fundadora da Mattel, juntamente com o marido Elliot Handler e o amigo Harold Matson, que criaram a empresa em 1945 numa garagem. Ruth inventou a categoria fashion doll com uma boneca tridimensional que as crianças poderiam usar para imaginar o seu futuro eu. Como curiosidade, na cena de abertura do trailer, Margot Robbie veste a mesma roupa que a primeira Barbie a chegar ao mercado, no ano de 1959.

©Mattel Barbie em 1959

