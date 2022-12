Salvador Martinha é menino para fazer um programa na RTP

Salvador Martinha está de regresso à televisão. Depois de Princípio, Meio e Fim (2021), na SIC, e de uma passagem por A Série (2022), na RTP2 e na RTP Play, o humorista vai apresentar Sou Menino Para Ir na estação de televisão pública, nas noites de terça e quinta-feira do mês de Dezembro.

A premissa é simples: a cada programa, Salvador Martinha terá pela frente um desafio diferente, que pode passar por "ir a Fátima a pé, ser árbitro de futebol ou até preparar e vestir um defunto para o seu funeral", enumera a RTP em comunicado, sublinhando que "por vezes as soluções são quase ou mais descabidas que os próprios desafios".

Sou Menino Para Ir é uma ideia nascida em 2018 no canal de YouTube do humorista e um programa que na segunda e terceira temporadas rumou a outro canal de YouTube, o da Fox Comedy Portugal. "A criatividade sempre foi o principal ingrediente deste formato, desde os primeiros tempos em que era apenas uma ideia minha que passava no meu canal de Youtube. Eu recebo e bebo da criatividade do público e depois brinco com ela e adiciono a minha visão criativa", explica Salvador Martinha no mesmo comunicado. O humorista, também cronista da Time Out, confessa sentir uma "responsabilidade acrescida" ao estar na RTP, além de "uma grande satisfação e um imenso orgulho" por ser um formato que lhe dá gozo, ao envolver o público que tem o papel de lhe propor os mais variados desafios.

O novo programa da RTP1 será emitido nos dias 20, 22, 27 e 29 de Dezembro às 22.15 e todos os episódios ficarão disponíveis na RTP Play.

