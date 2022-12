Salvador Martinha anuncia peça de teatro sobre influencers

O humorista (e cronista da Time Out Lisboa) leva à cena as peripécias de Plim, a directora de uma agência de influenciadores digitais. Actua em Março, em Lisboa, e em Abril, no Porto.

Há muito que Salvador Martinha diverte os seus seguidores no Instagram com as aventuras de Plim, a directora de uma agência de influenciadores, que, ao telefone com Van, uma das agenciadas, satiriza o universo da criação de conteúdos digitais. Agora, o humorista, guionista e cronista da Time Out Lisboa leva a personagem ao palco na peça PLIM— Passa Lá na Agência, que se apresenta no Teatro Tivoli, em Lisboa, de 30 de Março a 1 de Abril.

"É um projecto que estou a trabalhar há já dois anos, a desenvolver este personagem", disse o autor do podcast Ar Livre no último episódio, este domingo, dia 11. "É um espectáculo da Plim ao vivo", resumiu. "Vai ser uma comédia, daquelas de partir o coco. Vêm tempos difíceis aí e eu não estou para brincadeiras", disse. "Não há cá conclusões no fim para chorarmos. É para se rirem desde o segundo em que entram até ao fim".

A peça, que foi escrita por Martinha e João Maria, que também actua no espectáculo, ainda não tem encenador. "Ainda estamos a namorar encenador", admitiu o humorista no seu podcast. Esta será a primeira incursão no teatro de Salvador Martinha, o primeiro comediante português a ter um espectáculo na Netflix. De acordo com o humorista, Plim "vai ser uma peça por temporadas". Depois da primeira, agora anunciada, espera-se uma "nova peça, mais à frente, sendo a temporada dois", adiantou.

Teatro Tivoli BBVA (Lisboa). 30-31 Mar, 1 Abr. Qui-Sáb 21.00. 18-25€. Teatro Sá da Bandeira (Porto). 10-12 Abr. Seg-Qua 21.00. 16-25€

+ A nova Time Out Lisboa de Inverno já está nas bancas e cheira a Verão

+ As peças de teatro (e não só) que tem de ver nos próximos meses