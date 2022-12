A nova Time Out Lisboa de Inverno cheira a Verão

Fazer do mundo casa não é para todos. É que poucas coisas sabem tão bem como regressar a casa. Uma delas é sair, partir pela cidade, pelo mundo fora. O mundo pode estar todo dentro de Lisboa, mas nada como deixá-la para lhe sentir a falta, ter ganas de voltar.

À medida que o final do ano se aproxima, desatamos a fazer planos para o próximo. E por mais que as luzes encham a cidade de encanto, umas férias vinham mesmo a calhar. Queremos ser mais saudáveis, sustentáveis. Mas, vá lá, está frio, estamos cansados, queremos voar daqui para fora.



Depois das compras (se for na conversa desta revista, vai ser um Natal bonito, cheio de prendas bonitas compradas em lojas bonitas – e todas portuguesas), escolha para onde vai ter saudades de Lisboa. Nós temos mais de duas mãos cheias de ideias, de paraísos longínquos e exóticos a surpresas acessíveis ao virar da esquina. No que depender da Time Out, será um novo ano cheio de partidas. E com outras tantas chegadas, que a cidade fica sempre à nossa espera, desejosa de nos tirar de casa. E de nos dar casa.

Além de viagens e compras de Natal (ou para o ano inteiro), vai encontrar na nova edição da revista trimestral uma grande entrevista com a actriz Rita Blanco – que andou sempre entre a gargalhada e a lágrima –, o projecto imersivo que está prestes a nascer na cidade e um trabalho sobre restaurantes sustentáveis: afinal, eles existem ou são uma utopia?

Mariana Valle Lima

Há mais perguntas – e mais respostas: falámos com nómadas digitais de passagem por Lisboa para saber se ainda se sentem bem-vindos na cidade; tentámos perceber porque é que as peças de teatro esgotam mas são tão poucas; e fomos medir a temperatura ao universo da BD em Portugal.

Para rematar, conte com mais uma crónica humorista de Salvador Martinha, que se confessa desencantado com os brinquedos para este Natal.