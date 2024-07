Este Verão, a Time Out Lisboa vai para o Algarve

Todos os anos era a mesma coisa. Chegava o Verão e lá descíamos nós até ao Algarve. Roupas frescas na mala, para os dias e as noites quentes, como não há igual em Portugal; tempo para voltar aos clássicos de sempre e picar as novidades entre mergulhos.

Estas não são só as memórias de quem vos escreve ou o hábito de milhares e milhares de portugueses, que todos os verões rumam a sul para as incontornáveis, irresistíveis e infalíveis férias grandes. Esta é também a história da Time Out Lisboa. Todos os anos era a mesma coisa. Chegava o Verão e lá descia um jornalista até ao Algarve. Roupas frescas na mala, bloco, caneta, máquina fotográfica e gravador prontos a receber o melhor da região, entre os clássicos de sempre, novidades e mergulhos.

Há uns anos quebrámos a tradição e esquecemos o Algarve. Era fácil enumerar razões para não ir: as enchentes, as armadilhas para turistas, a inflação, a construção feia e desenfreada. Outras tantas fizeram-nos regressar este ano, para lhe trazer um guia de praias, restaurantes, bares, hotéis e coisas para fazer: a beleza dos areais que nem na época alta se apinham, o mar, a serra, os projectos novos e inovadores, as pessoas.

Tivemos saudades tuas, Algarve. Havemos de voltar a descer muitas outras vezes.

Lisboa a ferver

A cidade está em altas – e não são só as temperaturas de Verão a dar um ar de sua graça. São as novidades que vale a pena descobrir na estação quente e que exploramos nas páginas da nova edição, já nas bancas: dos Jardins do Bombarda que estão a dar uma nova vida ao antigo hospital psiquiátrico de Lisboa, ao Teatro Zénite, nas ruínas de uma quinta no vale do rio Trancão; do novo restaurante do chef Kiko (e do que ele promete para o futuro) à Casa Ásia, uma viagem ao Oriente em 400 peças únicas.

Na secção Noite, mostramos como os domingos são os novos sábados; nos Miúdos descobrimos as escolas da floresta; e na Música olhamos para os pequenos festivais de Verão. Conte ainda com uma grande entrevista a César Mourão – que, além de protagonizar a comédia romântica Podia Ter Esperado Por Agosto, que se estreia a 18 de Julho, escreve, realiza e produz –, e com a crónica do costume de Salvador Martinha, que desta vez reflecte sobre os 40s.

