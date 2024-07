O Verão traz novidades e dez novos motivos para combinar jantares, planear saídas e aproveitar o melhor das noites quentes em Lisboa. A nova caixa “Carta Branca” é isso mesmo: carta branca para aproveitar ao máximo, com descontos expressivos em refeições que sempre quis provar.

A caixa está em pré-venda exclusiva em FNAC.pt, por 39,90€, a partir de 15 de Julho, e pode ser usada– e abusada! – até Junho de 2025. O processo é simples: escolhe o restaurante, faz a marcação, e entrega o cartão correspondente. Para que possa aproveitar ao máximo, é importante que leia cada um dos cartões atentamente, para perceber onde, quando e como pode desfrutar das ofertas.

Há opções para todos os gostos e para todas as horas do dia. Com vontade de um brunch? Está na altura de experimentar o Sheraton Market Brunch ou o Pool Brunch, no Sheraton Cascais, ou ir à procura de um brunch com sabor a Brasil, n’A Lanchonete.

Se procura um bom prato de peixe, o Sea Me Next Door é o sítio onde a comida e o ambiente o transportam directamente para as cabanas de pescadores à beira da praia. E já que falámos em transporte, se sonha em viajar até à Ásia – gastronomicamente falando –, não pode perder o Soão. Continuamos a viagem gastronómica no Love Lisbon Restaurant & Bar, um nepalês onde não faltam as asas de frango e os momos. De volta ao mar, a Taberna Albricoque junta o ambiente de Lisboa antiga à qualidade da comida da Lisboa moderna, com os pratos de peixe a destacarem-se.

Adeptos da partilha: o The Decadente está na carta! Com pratos que puxam o “traz um amigo também”, este pátio-esplanada tem os típicos peixinhos da horta, mas também traz novidades como a couve grelhada com molho de amêndoa e citrinos.

Os fãs da Musa de Marvila também encontram aqui bons motivos para aproveitar: é a oportunidade de provar (ou repetir) o OG Burguer. O melhor? O cartão pode ser usado por grupos. E já que falamos de hambúrgueres, o Shiso Burguer também está presente nesta caixa. Acabamos com chave de ouro, o Golden Vista, juntando à melhor comida o karaoke que anima qualquer final de tarde.

Com a “Carta Branca”, as refeições estão garantidas, de manhã até à noite. Encontre a nova caixa com pré-venda em exclusivo em FNAC.pt

Descontos Carta Branca 2024/2025:

Soão: 50% de desconto numa refeição para duas pessoas, excluindo bebidas, mediante reserva prévia. Válido de segunda a quinta-feira, ao almoço e jantar.

Sea Me Next Door: 50% de desconto numa refeição para duas pessoas, excluindo bebidas, mediante reserva prévia. Não acumulável com outras promoções ou menus executivos. Válido de segunda a quinta-feira, ao almoço e jantar.

Taberna Albricoque: 25% de desconto numa refeição para duas pessoas, excluindo bebidas, mediante reserva prévia. Não acumulável com outras promoções ou menus executivos. Válido de terça a sábado, ao jantar, excepto datas comemorativas.

A Lanchonete: Um menu brunch na compra de outro. Oferta do menu brunch de igual ou menor valor. Válido de segunda-feira a sábado.

Sheraton Cascais Resort: 30% de desconto nos seguintes brunches: Sheraton Market Brunch (Janeiro-Abril e Outubro-Dezembro) e Pool Brunch com acesso a piscina (Maio-Setembro). Ambos do 12h30 às 15h30 mediante disponibilidade e reserva. Oferta extensível a um acompanhante.

Love Lisbon Restaurant & Bar: 30% de desconto numa refeição para até quatro pessoas, excluindo bebidas e pratos do dia, mediante reserva prévia. Não acumulável com outras promoções ou menus executivos.

The Decadente: 25% de desconto numa refeição para até duas pessoas, excepto bebidas e menus de grupo, mediante reserva prévia. Não acumulável com outras promoções ou menus executivos, válido apenas ao jantar, de domingo a quinta-feira, entre as 19.00 e as 22.30.

Musa de Marvila: 50% de desconto no OG Burger e no Marvila Fried Chicken de terça a quinta para grupos até 6 pessoas.

Golden Vista: dispensa de consumo mínimo nas reservas Main Stage e Marina e desconto de 25% em todo o menu de comida e bebida. No aluguer de box privada (2 horas), oferta de desconto de 25% no consumo mínimo obrigatório e oferta de cocktail. Desconto válido de terça a quinta entre as 18h e as 00h00, para um máximo de 2 pessoas.

Shiso Burger: 25% numa refeição para 2 pessoas, excluindo bebidas. Não acumulável com outras promoções ou menus executivos, válido de segunda a quinta-feira, ao almoço e jantar.

O Time Out “Carta Branca” está com pré-venda em exclusivo em FNAC.pt. PVP 39,90€.