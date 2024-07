César Mourão: “Eu queria uma comédia de Inverno, escura, cinzenta”

Xavier, que vive na aldeia do Soajo, está apaixonado por Laura, que vive em Lisboa. Mas só a vê nas festas da aldeia, em Agosto. Em vez de esperar por uma próxima oportunidade, o tímido rapaz da aldeia engendra, com o amigo Julião, um rocambolesco e muito arriscado plano para que Laura regresse mais cedo, por já não aguentar as saudades.

Quase uma década depois de A Canção de Lisboa, onde vestiu a pele de Vasco, César Mourão voltou ao cinema. Mas agora é muito mais do que o protagonista: é o cérebro por detrás de Podia Ter Esperado por Agosto, comédia romântica portuguesa que estreia nos cinemas a 18 de Julho. Uma obra dos estúdios da produtora 313, co-fundada por César Mourão (juntamente com Diogo Brito), de onde já saíram as séries Santiago (2022) e Futre – O Primeiro Português (2022), ambas disponíveis no streaming da OPTO SIC.

Podia Ter Esperado Por Agosto é uma história que nos fala sobre a capacidade de conseguir rejeitar a primeira ideia, conta-nos César Mourão, numa grande entrevista que pode ler, a partir da próxima semana na publicação trimestral da Time Out Lisboa. “Logo no início, o Xavier, que neste caso sou eu, tem muitas saudades da Laura, que só lá vai no Verão, nas festas da aldeia, visitar o avô. O amigo dele já não o pode ver triste por causa disso e diz: ‘Mas como é que ela poderia vir antes do Verão?’ E eu digo: ‘Sei lá, só se o avô morresse’. O outro tem uma ideia e o caos dá-se aí. Portanto, se eu não tivesse aceitado a primeira ideia, isso não se punha. Não tínhamos filme, mas também não tínhamos a desgraça que acontece depois”. Além disso, explica, o filme também nos fala sobre “muita gente que tem familiares nas aldeias, que acabam por estar sozinhos anos inteiros, e só lá vão no Verão e eles só vêm a Lisboa visitar em datas ocasionais. Talvez nos momentos mais difíceis nos lembremos que devíamos ter vindo mais do que só no Verão.”

A ideia para a longa-metragem surgiu após César Mourão ver o filme Os Espíritos de Inisherin (2022), nomeado para vários Óscares, no cinema. “Não é uma comédia pura e dura, tem algum humor, na minha opinião, mas se calhar para muita gente não tem. Mas quando estava a ver o filme pensei: não existe em Portugal, pelo menos que eu me lembre, uma comédia que se passe com este tom, sem ser sempre ao sol, sem ser com muita luz. Eu queria uma comédia de Inverno, escura, cinzenta, passada no Norte de Portugal, não precisava de ser uma comédia sempre a estalar a luz e a cor. E depois que fosse também trágico-cómico, porque nem sempre é para gargalhar e tem coisas que nos deixam a pensar. Portanto, eu gostava que também tocasse a tragédia”, explica.

Além de César Mourão, o elenco de Podia Ter Esperado Por Agosto conta com Júlia Palha (O Clube), Kevin Dias (Emily In Paris), Manuel Cavaco (Pôr-do-Sol), Luísa Cruz (Vai Correr Tudo Bem), João Reis (Conta-me Como Foi), Carla Vasconcelos (O Crime do Padre Amaro), Pedro Lacerda (Matilha), António Fonseca (Lusitânia), Dinarte Branco (Sempre), Vera Moura (Erro 404) e Marco Paiva (Braga).

Estreia nos cinemas a 18 de Julho

+ Já tínhamos saudades, Eddie Murphy: 30 anos depois, há um novo ‘Caça Polícias’