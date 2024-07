Já tínhamos saudades, Eddie Murphy: 30 anos depois, há um novo ‘Caça Polícias’

Eddie Murphy volta a interpretar o detective Axel Foley, três décadas após o lançamento de O Caça Polícias III, num novo filme que estreia esta quarta-feira na Netflix. O Caça Polícias: Axel Foley é o nome deste quarto filme, que só vai poder ser visto em streaming. Além de Eddie Murphy, o elenco inclui actores que fazem parte desta história desde o primeiro filme, como Judge Reinhold (no papel de Billy Rosewood), John Ashton (John Taggart), Paul Reiser (Jeffrey Friedman) e Bronson Pinchot (Serge).

Neste novo enredo, o detective Axel Foley regressa a Beverly Hills após a sua filha Jane (Taylor Paige), uma advogada de defesa criminal, ter recebido ameaças. Foley conta com a ajuda do detective Bobby Abbott (Joseph Gordon-Levitt) e também dos velhos amigos e detectives Billy e Taggart para descortinar uma conspiração. A outra nova cara do elenco, mas da velha guarda de Hollywood, é Kevin Bacon (Deixar o Mundo Para Trás), que interpreta o Capitão Grant.

Foi 1984 o ano de estreia de O Caça Polícias, uma comédia de acção realizada por Martin Brest (Perfume de Mulher), em que um promissor mas rebelde polícia de Detroit viaja até Beverly Hills para encontrar o assassino do seu amigo de infância. Com o nome original de Beverly Hills Cop, o filme convenceu o público, a crítica e alguns prémios do cinema, chegando a ter uma nomeação aos Óscares pelo argumento. O que acabou por ter consequências. Primeiro, com o nome O Caça Polícias II (1987), de Tony Scott (Top Gun); e depois com O Caça Polícias III (1994), de John Landis (Um Lobisomem Americano em Londres), que parecia ter encerrado a trilogia.

Em 2013, foi produzido um piloto para uma série de televisão do mesmo universo, que acompanhava o filho de Fowley, mas acabou por ficar na gaveta. Até agora. O filme segue directamente para o streaming, mas em formato longa-metragem e com tema principal do costume, chamado "Axel F", composto pelo alemão Harold Faltermeyer. Curiosamente, o novo filme tem como título original Beverly Hills Cop: Axel F.

Netflix. Estreia a 4 de Julho

+ Astro-Mano: “Quero que haja uma merda tipo Star Wars em Portugal”