A nova temporada de 'Conta-me Como Foi' vai (finalmente) estrear

A RTP tem andado numa roda viva de estreias no campeonato da ficção nacional em formato série. Mas há um título em particular, anterior a esta nova força de produção, que faltava na grelha de programação há demasiado tempo: a oitava temporada da série Conta-Me Como Foi, estreada em 2007, nunca mais aparecia. Até agora. A RTP confirma que o primeiro dos novos episódios tem estreia marcada para o sábado de 3 de Junho, dia em que vamos poder matar saudades da família Lopes, encabeçada pelos actores Rita Blanco e Miguel Guilherme, nos papéis de Margarida e António.

Adaptada da série espanhola Cuéntame Cómo Pasó (que no país vizinho já vai na 22ª temporada), Conta-me Como Foi foca a história portuguesa a partir dos finais dos anos 60, quando o país ainda vivia em ditadura. Com o passar das temporadas, e dos anos, dá-se o 25 de Abril de 1974 no final da quinta temporada. Seguem-se uma sexta e sétima temporada pós-Revolução dos Cravos, mas os fãs ficaram pendurados mais de dois anos nos anos 80, a aguardar a continuação desta saga que recorda o ambiente social, político e económico de uma era, através do olhar de uma família da classe média e da narração de Carlitos (Luís Ganito), o filho mais novo dos Lopes, que entretanto está um homem.

Segundo a RTP, em comunicado, esta nova temporada retoma onde nos deixou, na segunda metade da década de 80 do século passado, destacando temas como o acidente nuclear de Chernobyl em 1986, abordado logo no primeiro episódio, ao longo do qual “as pessoas começaram a tomar consciência da dimensão do acontecimento”. Outros eventos que poderemos (re)viver ao longo da série serão a grave onda de calor que assolou a Europa, o mundial no México, o choque de comboios na Póvoa de Santa Iria, a fuga dos irmãos Cavaco da prisão de Pinheiro da Cruz e o atentado e explosões em aldeamentos turísticos no Algarve.

Conta-me Como Foi conta ainda com os actores Rita Brutt (Isabel), Fernando Pires (Tony), Beatriz Frazão (Susana) nos papéis dos filhos de António e Margarida, assim como de Catarina Avelar, a avó Hermínia, e Rui Melo, como o primo Zé.

RTP1. Estreia dia 3 de Junho (T8)

