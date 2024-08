‘The Last of Us’, ‘The White Lotus’, ‘A Amiga Genial’: era disto que estava à espera?

O novo spot que apresenta a programação a caminho do streaming da Max revela imagens inéditas das estreias mais aguardadas do catálogo. Já em Setembro, destaque para a primeira temporada de The Penguin, marcada para dia 20 do próximo mês, e para a muito aguardada quarta e última temporada de A Amiga Genial, que chega à Max a 10 de Setembro.

Mas os meses seguintes têm muito para contar: para este ano, ainda sem data de estreia, a Max promete Dune: Prophecy, a prequela da saga de filmes Dune, assim como The Franchise, série de comédia que acompanha as peripécias de uma produção de um filme de super-heróis, também a aguardar novidades sobre a data de lançamento.

O vídeo disponibilizado pela Max apresenta ainda imagens inéditas de grandes produções que têm estreia marcada para o próximo ano. É o caso das terceiras temporadas de The White Lotus, que ruma à Tailândia, e And Just Like That, a continuação de O Sexo e a Cidade que tem dividido opiniões, mas que mantém um fiel séquito de seguidores. A segunda temporada do sucesso The Last of Us também chega em 2025, assim como It: Welcome To Derry, prequela dos filmes It, adaptados dos livros de Stephen King, e A Knight Of The Sevem Kingdoms, do universo A Guerra dos Tronos.

+ Segunda temporada de ‘Squid Game’ estreia logo a seguir ao Natal