‘Poker Face’, a série em que Natasha Lyonne é um detector de mentiras ambulante

Crime, mistério, humor e um elenco cheio de convidados especiais a cada episódio. Poker Face nasce da mente de Rian Johnson, o criador dos filmes Knives Out, e no papel principal conta com a irreverente Natasha Lyonne (Orange is The New Black, Boneca Russa) como Charlie, uma mulher que tem o dom (e a dor) de perceber quando alguém está a mentir. Em metade dos dez episódios também vemos Benjamin Bratt, como o mau da fita Cliff Legrand, mas praticamente todo o restante elenco aparece uma vez a cada episódio. A lista é grande, mas inclui nomes como Adrien Brody (O Pianista), Chloë Sevigny (Os Rapazes Não Choram), Joseph Gordon-Levitt (Os 7 de Chicago), Ron Perlman (Hellboy), Stephanie Hsu (Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo), Simon Helberg (A Teoria do Big Bang), Hong Chau (A Baleia), Nick Nolte (Paradise Lost), entre muitos outros.

Em inglês, a expressão ‘poker face’, que também vai sendo utilizada por cá, remete para uma cara que não demonstra emoções, escondendo os verdadeiros sentimentos. Ora, esse descaso facial é muito útil quando alguém está, precisamente, a jogar poker e quer levar o proveito para casa. E é essa actividade que Charlie escolhe para amealhar algum dinheiro até que o dono de um casino lhe descobre a careca, por assim dizer. Ainda assim, e no que parece ser uma tentativa de a controlar, contrata-a como funcionária do estabelecimento. No entanto, acaba por se meter em sarilhos enquanto investiga um homicídio, situação que a leva a fazer-se à estrada no seu Plymouth Barracuda, fugindo de um homem que a persegue sem tréguas. Ao longo dos episódios, o dom de Charlie empurra-a para a resolução de crimes pelas terras por onde vai passando, devido ao seu novo estilo nómada de vida, que se viu obrigada a abraçar. Mas o perigo espreita sempre ao virar da esquina.

©Karolina Wojtasik/Peacock Adrien Brody e Benjamin Bratt, em 'Poker Face'

Poker Face estreou em Janeiro nos EUA, na Peacock, e chega a Portugal a 15 de Setembro através do catálogo da SkyShowtime, plataforma de streaming criada para o mercado europeu que junta conteúdos de várias distribuidoras – como a Paramount, que mete o selo nesta co-produção da T-Street (Knives Out), fundada por Rian Johnson e Ram Bergman. Além da Animal Pictures (Sirens), fundada por Natasha Lyonne e pela também actriz Maya Rudolph; e da MRC, produtora de séries de sucesso como House of Cards ou Ozark. Poker Face, que já foi renovada para uma segunda temporada, está neste momento nomeada para três Emmys, nas categorias de Actriz em Série de Comédia (Lyonne), Design de Produção, Coordenação de Duplos e ainda Melhor Actriz Convidada (Judith Light, Transparent). A cerimónia estava marcada para 18 de Setembro, mas, na sequência da greve dos actores norte-americanos, foi adiada para 15 de Janeiro do próximo ano.

Quando em 2021 a Peacock anunciou o lançamento de Poker Face, Rian Johnson, mostrou-se entusiasmado – “por mergulhar no tipo de mistério divertido, orientado para as personagens e para o caso da semana, a que cresci a assistir”, cita o serviço de streaming. O argumentista acrescentou então que este era o seu “lugar feliz”, além de ser um sonho ter Lyonne como a sua “parceira no crime”. Esta é a estreia do cineasta numa produção feita para televisão, ao contrário da actriz, que é por exemplo co-criadora e intérprete de Boneca Russa, série na qual anda presa em loops temporais no catálogo da Netflix. O enredo de Poker Face é bem mais linear, com um novo crime para resolver a cada episódio. Os dois primeiros ficam disponíveis a 15 de Setembro, sexta-feira, estreando um novo episódio todas as semanas.

SkyShowtime. 15 de Setembro (Estreia)

