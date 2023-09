Festival volta a guiar profissionais do cinema em língua portuguesa

O Guiões - Festival do Roteiro de Língua Portuguesa arrancou em 2014 numa tentativa de promover a criação de cinema em língua portuguesa, aproximando os guionistas de agentes, produtores, realizadores e também de investidores. O programa da próxima edição, que acontece entre 13 e 17 de Setembro, inclui masterclasses, debates, apresentação de concursos e programas de financiamento, um workshop e, claro, exibição de filmes. O festival acontece entre o Cinema São Jorge, a Cinemateca Portuguesa e o Inspira Liberdade Boutique Hotel.

Segundo a organização, esta edição é "a maior de sempre e com mais nacionalidades representadas”, onde o grande convidado é o produtor Brasileiro Rodrigo Teixeira (Call Me By Your Name) que virá a Lisboa para liderar uma masterclass sobre o processo de produção do filme The Witch (2015), obra que será exibida numa sessão especial no mesmo dia, a 15 de Setembro, no âmbito de uma parceria com o festival MOTELX. O produtor será também responsável pelo workshop sobre produção de cinema e audiovisual (16 e 17 de Setembro), que tem como objectivo “contribuir para a internacionalização da criatividade lusófona”. Da parceria com o MOTELX resulta também o novo Prémio MOTELX GUIÕES – Melhor Argumento Português, dedicado a argumentos de longas-metragens ainda não produzidas.

Outro dos destaques será a exibição do filme Cinzento e Negro (2015) na Cinemateca (15 de Setembro), onde estará presente o autor Luís Filipe Rocha para falar sobre o processo de escrita do filme. Uma obra vencedora dos Prémios Sophia para Argumento, Actor Principal (Miguel Borges) e Banda Sonora Original (Mário Laginha), atribuídos pela Academia Portuguesa de Cinema.

O programa é ainda composto por masterclasses sobre escrita de sustentabilidade ou desenvolvimento de séries e salas de guião; debates sobre os estereótipos no cinema e sobre a Inteligência Artificial; além de apresentações especiais dos programas de financiamento do Europa Criativa e do ICA - Instituto do Cinema e Audiovisual. O programa completo está disponível no site oficial do festival, onde é possível reservar lugar para as actividades, todas de entrada livre, com excepção das sessões de filmes e do workshop com Rodrigo Teixeira.

Cinema São Jorge, Cinemateca e Inspira Liberdade Boutique Hotel. 13 a 17 de Setembro.

