‘O Exorcista’ e o outro Cronenberg em destaque no próximo MOTELX

O Cinema São Jorge volta a ser a casa mais assustadora do país, entre 12 e 18 de Setembro. E foi lá que esta quarta-feira foram divulgadas as primeiras novidades da próxima edição do MOTELX – Festival Internacional de Cinema de Terror de Lisboa, com destaque para a vinda a Portugal de Brandon Cronenberg, filho de David, que se tem destacado como um dos novos nomes do cinema de terror. Serão exibidos três filmes do realizador, numa edição que também irá iluminar a tela com uma versão restaurada de O Exorcista, em jeito de celebração dos 50 anos do filme de William Friedkin. Uma sessão surpresa, um concurso de micro-curtas, uma parceria com o Festival GUIÕES e a estreia europeia de A Semente do Mal, de Gabriel Abrantes, são outras das novidades desta 17.ª edição.

©DR Alba Baptista, em 'A Semente do Mal'

E vale a pena começar com a loiça da casa. Um dos primeiros títulos anunciados da programação que se aproxima é precisamente o primeiro filme de terror de Gabriel Abrantes, artista e realizador que recebeu o prémio da Semana da Crítica em Cannes com o delirante Diamantino (2019). Em A Semente do Mal, acompanhamos a busca de Edward pela sua família biológica, uma missão que o leva a uma vivenda nas montanhas do norte do país, onde descobrirá um segredo monstruoso. Carloto Cotta, Alba Baptista, Rita Blanco e Anabela Moreira são alguns dos nomes do elenco.

Ao MOTELX chega ainda outro grande nome e em pessoa. Brandon Cronenberg prova que quem sai aos seus não degenera e, à semelhança do pai David Cronenberg (A Mosca), traz a Lisboa o seu trabalho que vive entre o terror (em particular o body horror) e a ficção científica. O mais recente filme é Infinity Pool, que passou pelo festival Sundance no início do ano. No MOTELX será projectado o director's cut da longa-metragem, que conta com Alexander Skarsgård (Succession) e Mia Goth (Pearl) nos principais papéis. A programação do festival terá ainda espaço na grelha para os filmes Antiviral (2012) e Possessor (2020), do mesmo realizador. Além desta retrospectiva, Cronenberg liderará também uma masterclass.

O cinema de culto tem sempre espaço na programação do MOTELX que este ano se junta à celebração dos 50 anos de O Exorcista (1973), um dos mais populares filmes de terror da história do cinema. Adaptado do romance homónimo escrito por William Peter Blatty, e realizado por William Friedkin, será projectado numa das sessões especiais e em cópia digital restaurada 4K.

Há ainda um rol interessante de parcerias pensadas para esta edição. Por exemplo, é a Film Twist, uma plataforma de streaming portuguesa dedicada ao fantástico e terror, que estará responsável pela sessão surpresa, uma novidade na programação. E a 9.ª edição do GUIÕES – Festival do Roteiro de Língua Portuguesa também se vai realizar no âmbito do MOTELX, entre 13 e 17 de Setembro, nos espaços do Cinema São Jorge e da Cinemateca. A programação conjunta entre os dois festivais inclui masterclasses, workshops, debates e também sessões de filmes, incluindo a exibição de The Witch (2015), de Robert Eggers, que será apresentado pelo produtor Rodrigo Teixeira, também responsável por um workshop de produção. Será ainda atribuído o Prémio MOTELX GUIÕES – Melhor Argumento Português, dedicado a argumentos de longas-metragens ainda não produzidas.

Cinema São Jorge (Avenida da Liberdade). 12-18 de Setembro.

+ Alfama é a tela do Lisbon International Film Festival

+ O surf está de volta aos ecrãs da Ericeira