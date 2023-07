O surf está de volta aos ecrãs da Ericeira

Desde 2011 que a Ericeira é também Reserva Mundial de Surf, eleita pela Save the Waves Coalition. Uma reserva que se estende da Praia da Empa à de São Lourenço e uma distinção que não só serve para preservar as zonas de surf, como os habitats que as rodeiam. Foi também nesse ano que nasceu o Portuguese Surf Film Festival que agora apresenta o programa para a sua 12.ª edição.

A Casa da Cultura Jaime Lobo e Silva, na Biblioteca da Ericeira e a dois passos da Praia dos Pescadores, volta a receber o festival de cinema, de 21 a 30 de Julho, com 48 filmes vindos de todo o mundo e que em comum têm o tema do surf, “histórias cativantes de quem desafia limites em locais deslumbrantes”, descreve a organização. E nem tudo se passa em frente à tela. A sessão de abertura vai ser precedida por uma cerimónia na loja Boardriders, a partir das 18.00, com direito a DJ e bebidas de boas-vindas, e pela inauguração da exposição “Ocean Art” na Casa da Cultura.

A cada noite do festival, o programa inclui duas sessões de cinema, às 20.30 e às 22.30. Nos dias 22 e 23 de Julho, contudo, há ainda uma sessão gratuita às 19.00, focada nas secções New Talents e Kids & Surf. No dia 26, destaque para as sessões especiais Women in Surf Films, e a 29 de Julho há uma Beach Session na Ribeira d’Ilhas, a partir das 21.30. No último dia, entregam-se os prémios.

Casa da Cultura Jaime Lobo e Silva (Ericeira). 21-30 Jul. 5€

+ Ciclo coreano e mais cinema alternativo em Lisboa

+ Atire-se à água e descubra estas actividades aquáticas em Lisboa e arredores