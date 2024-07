Atire-se à água com estas actividades aquáticas em Lisboa e arredores

A Boarder Club Portugal é uma escola de kitesurf, stand up paddle e surf e fica na praia da Nova Vaga, sendo que as actividades decorrem num formato móvel entre as praias da Caparica, Lagoa de Albufeira e no Rio Tejo mediante as condições para a prática. Pode optar por integrar as aulas de grupo de kitesurf (110€-370€), as aulas privadas (70€-195€), ou as semi-privadas (50€-480€), sendo todo o equipamento cedido pela escola.