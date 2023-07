Alfama é a tela do Lisbon International Film Festival

Alfama e o cinema independente unem-se à boleia do Lisbon International Film Festival, uma iniciativa do Cinalfama, organização dedicada à promoção da cultura cinematográfica em Alfama, que avança para uma segunda edição. O festival divide-se entre as sessões ao ar livre, nas Escadinhas de São Miguel, e as sessões no interior do Grupo Sportivo Adicense, numa programação que arranca a 24 de Julho e se estende até dia 28.

No Grupo Sportivo Adicense, no dia 24, terá lugar a secção competitiva Animalfama, dedicada ao cinema de animação, composta por 11 curtas-metragens, entre elas a japonesa Monk Seishin, de Ryotaro Miyajima, a vencedora deste ano nesta categoria. No dia seguinte, e no mesmo espaço, serão exibidos os 12 filmes vencedores – em várias categorias – dos Seasonal Screenings, que decorreram no grupo desportivo ao longo de vários meses. As exibições arrancam sempre às 14.00.

Nos dias seguintes, as sessões mudam-se para as Escadinhas de São Miguel e a acção começa sempre às 21.30. A 26 e 27 serão o cenário das sessões ‘Micro and No Budget Film’ e ‘City in Film’ e também da sessão de encerramento, marcada para dia 28, onde irá decorrer a cerimónia de entrega do Cinalfama Grand Prize. O feliz contemplado é o filme The Party at the End of the World, do norte-americano Dimitri Luttrell que será exibido nesta noite de cinema ao ar livre.

Entre os membros do júri que avaliaram os filmes em competição no Lisbon International Film Festival, destaque para a realizadora Leonor Teles, que este ano compete no Festival de Locarno com Baan, a sua primeira longa de ficção.

“O Lisbon International Film Festival desempenha um papel crucial em Alfama, ao trazer uma energia vibrante e uma oferta cultural diversificada para o coração deste bairro histórico. Através da sétima arte, pretendemos não apenas preservar a identidade de Alfama, mas também criar uma ponte entre o passado e o presente, reflectindo sobre as transformações que moldaram esta comunidade. Queremos que o festival seja um catalisador para a revitalização de Alfama e uma fonte de inspiração para os seus residentes”, destaca João Gomes, organizador do festival, em comunicado.

Grupo Sportivo Adicense. Seg-Ter 14.00; Escadinhas de São Miguel. Qua-Sex 21.30. Entrada livre.

