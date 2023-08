Woody Allen e Ricardo Araújo Pereira sentam-se a conversar

No próximo dia 14 de Setembro, a Cinemateca Portuguesa acolhe uma conversa entre Woody Allen e Ricardo Araújo Pereira, que precede uma sessão especial do filme ‘Manhattan’.

“Acontecimento único e irrepetível”. Assim descreve a Cinemateca o encontro entre o cineasta norte-americano Woody Allen e o humorista português Ricardo Araújo Pereira, marcado para o próximo dia 14 de Setembro, pelas 15.00. A conversa terá lugar antes da sessão especial dedicada a Manhattan (1979), comédia romântica protagonizada por Allen e pela actriz Diane Keaton, que trabalhou com o realizador em oito filmes.

O evento adopta o nome de Gravidade Zero, também título do último livro de textos humorísticos de Woody Allen, lançado no ano passado, em Portugal com o selo das Edições 70, marca editorial do Grupo Almedina que colabora com este evento, assim como o Festival Folio que todos os anos leva a literatura à vila de Óbidos. Tanto a sessão como a conversa serão de entrada livre e os bilhetes deverão ser levantados 60 minutos antes do início do evento, com a limitação de dois ingressos por pessoa.

Esta iniciativa acontece poucas semanas antes da estreia de Golpe de Sorte, o 50.º filme de Woody Allen que chega às salas de cinema portuguesas a 5 de Outubro. Uma co-produção franco-americana rodada em Paris e com um elenco de actores franceses como Lou de Laâge (O Baile das Loucas), Valérie Lemercier (A Voz do Amor), Melvil Poupaud (Jeanne du Barry - A Favorita do Rei) e Niels Schneider (As Coisas Que Dizemos, As Coisas Que Fazemos).

Recordamos que Woody Allen estará em Portugal à boleia da sua música, cinco anos depois dos últimos espectáculos no país, na companhia da New Orleans Jazz Band. Os concertos estão marcados para a Super Bock Arena, no Porto, a 13 de Setembro, e no Campo Pequeno, em Lisboa, a 14 de Setembro, ambos às 21.30.

Cinemateca Portuguesa. R. Barata Salgueiro 39. Qui (14 de Setembro) às 15.00. Entrada livre.

