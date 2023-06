Woody Allen vai voltar a Portugal, para concertos no Porto e Lisboa

O músico e cineasta regressa em Setembro, cinco anos após os últimos espectáculos no país, na companhia da New Orleans Jazz Band.

Woody Allen, cineasta mas também músico, regressa este ano a Portugal. Tem concertos marcados na Super Bock Arena, no Porto, a 13 de Setembro, e no Campo Pequeno, em Lisboa, passado um dia.

O realizador tem uma longa carreira no cinema, iniciada nos anos 1960, mas na década seguinte também começou a actuar publicamente como músico. Woody toca o clarinete e há mais de 40 anos que se faz acompanhar pela New Orleans Jazz Band, o ensemble que há cinco anos muitos portugueses ouviram ao vivo na última visita do cineasta norte-americano aos palcos nacionais.

Allen começou a tocar no Michaels Pub, em Nova Iorque, juntamente com outros músicos. De seguida, passou 25 anos no Carlyle Hotel, em Manhattan. E desde 1996 que faz digressões pela Europa, acompanhado pela New Orleans Jazz Band. Tocam um repertório inspirado na cidade de Nova Orleães e composto por mais de 1200 melodias populares do início do século XX.

Sagres Campo Pequeno. 14 de Setembro. 35€-150€

+ Afinal havia outra (banda). Blur juntam-se ao MEO Kalorama

+ A Filho Único continua a fazer-nos sonhar com as Noites de Verão