Afinal havia outra (banda). Blur juntam-se ao MEO Kalorama

Menos de uma semana depois de anunciar que The Prodigy e Lil Silva fechavam o cartaz, o festival do Parque da Bela Vista tira um último e icónico trunfo da manga.

Os reunidos Blur foram um dos nomes em destaque na edição deste ano do Primavera Sound Porto, que encerraram a 10 de Junho. A maioria pensava que ia ser a única oportunidade para os ver este ano em Portugal, só que não. Nem uma semana depois de anunciar, na passada terça-feira, 13, que The Prodigy e Lil Silva fechavam o cartaz do segundo MEO Kalorama, a organização vem agora anunciar que a histórica banda de britpop também passa por Lisboa, a 31 de Agosto.

Não é a primeira vez que o MEO Kalorama revela que um dos principais nomes do Primavera Sound Porto também vem a Lisboa, poucos dias depois do final do concerto. Aconteceu no ano passado, com Nick Cave & The Bad Seeds. Repete-se agora com os Blur. Mas, se em 2022 os alinhamentos de ambos os espectáculos foram quase idênticos, é pouco provável que o mesmo aconteça este ano.

O concerto de Lisboa realiza-se pouco mais de um mês depois da edição do nono e aguardado álbum dos Blur, The Ballad of Darren, a 21 de Julho, e é bem possível que a banda britânica queira apresentar essas canções na capital. Até porque é pouco provável que tenha muitas oportunidades para voltar a tocá-las ao vivo nos próximos anos. Pelo menos a julgar pelo que aconteceu no Porto, onde se ouviram quase exclusivamente canções feitas nos anos 90 – as únicas excepções foram um par de temas do próximo disco, com Think Tank e The Magic Whip ausentes do alinhamento.

Os bilhetes para o último grande festival do Verão português, que este ano se realiza entre 31 de Agosto e 2 de Setembro, já se encontram à venda online, nas lojas MEO e nos locais habituais. Além dos Blur, o alinhamento do primeiro dia inclui The Prodigy, Yeah Yeah Yeahs, M83 ou José González. Nos dias seguintes, vai ser possível ver Florence + The Machine, Aphex Twin, Belle & Sebastian, Arca, Ethel Cain (1 de Setembro), Arcade Fire, Siouxsie e The Hives (2 de Setembro), entre outros artistas.

+ Jazz no Parque chega ao Barreiro com sete concertos grátis

+ A “disrupção virtuosa” do Festival de Sintra