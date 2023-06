Jazz no Parque chega ao Barreiro com sete concertos grátis

O festival decorre entre 30 de Junho e 2 de Julho, no Parque da Cidade. A curadoria é do músico, compositor e professor barreirense Jorge Moniz.

Mark Turner Quartet “Return from the Stars"

É a terceira edição do Jazz no Parque na margem sul. A estreia do festival no Barreiro remonta a 2019, mas não tem nada a ver com o evento homónimo que a Fundação Serralves promove há mais de 30 anos. Este foi criado pela Câmara Municipal do Barreiro, a propósito do 20.º aniversário da Escola de Jazz, e conta com curadoria do músico, compositor e professor barreirense Jorge Moniz. A decorrer no Parque da Cidade, entre 30 de Junho e 2 de Julho, é de entrada livre e inclui um total de sete concertos grátis.

O primeiro concerto está marcado para as 22.00 do próximo dia 30. Ao palco, vão subir os Ignition. Paulo Bernardino (clarinete baixo), Manuel Rocha (guitarra), Gil Gonçalves (tuba) e Joel Silva (bateria) unem-se para interpretar música da sua autoria, influenciada por vários estilos musicais, do jazz ao rock. Segue-se, às 23.30, um concerto do Shai Maestro Quartet “Human”, que ao líder e pianista junta Philip Dizack (trompete), Jorge Roeder (contrabaixo) e Ofri Nehemya (bateria).

Já no primeiro sábado de Julho, dia 1, o programa arranca às 17.00, com uma performance da Escola de Jazz do Barreiro. Seguem-se mais três concertos: às 18.30, com o colectivo Do Acaso “Catarse Civil”, liderado pela contrabaixista Sara Santos Ribeiro, que pretende estabelecer uma ponte entre a música e a literatura, e cujo disco de estreia surgiu pela editora nortenha Porta-Jazz; às 22.00, com o quinteto de Ricardo Pinheiro, que convida o saxofonista norte-americano Chris Cheek para um concerto com uma verdadeira “all-stars band”, que inclui o pianista Mário Laginha, Michael Formarek e Alexandre Frazão; e às 23.30, com o quarteto de Mark Turner (saxofone tenor), que conta com Jason Palmer (trompete), Joe Martin (contrabaixo) e Jonathan Pinson (bateria).

Por último, mas não menos importante, o festival termina a 2 de Julho, com concertos da Academia de Jazz “Os Franceses” (16.30); o duo do saxofonista, compositor e improvisador João Mortágua mais o também saxofonista Tomás Marques (18.00); e Fred Hersch Trio (19.30), com o pianista que lhe dá nome, o baixista Drew Gress e o baterista Joey Baron.

Parque da Cidade do Barreiro. 30 Jun-2 Jul, Sex 22.00 e 22.30, Sáb 17.00, 18.30, 22.00 e 23.30, e Dom 16.30, 18.00 e 19.30. Grátis

