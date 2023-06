O Verão chega ao Beato com cinema ao ar livre, concertos e muitas provas

O sol já espreita, as férias estão à porta e os dias longos convidam a sair de casa. A pensar nisso, a Praça do Hub Criativo do Beato lança uma agenda especial, a “Praça ComVida”, que chama chefs, bartenders, produtores, músicos e outros artistas para animar a Travessa do Grilo, durante os meses de Junho a Setembro.

Entre gastronomia, música, cinema e conversa, há muito para fazer, ver, ouvir e até provar. Para este mês de Junho, estão já confirmadas sessões de cinema ao ar livre, a começar sempre às 19.30, nos dias 14, 19, 21 e 28. Entre as 19.30 e as 23.30, conte ainda com um menu para jantar e, claro, as típicas pipocas para acompanhar o filme. Se precisar de um refresco, o bar da Praça também estará a funcionar.

Está mais interessado na música? Então, o melhor é apontar as datas, porque vão ser três espectáculos ao vivo e um DJ set. No dia 16, entre as 17.30 e as 20.30, a Praça recebe a banda tributo ao festival Super Bock Super Rock. No dia seguinte, a animação fica a cargo do DJ Luedke, das 18.00 às 21.00. Já nas quintas-feiras seguintes, entre as 19.00, e as 20.00, conte com o Trío Cubalibre (dia 19) e o acordeonista João Frade (dia 21).

No que à gastronomia diz respeito, estão previstos quatro showcases. Durante os dias 17 e 18, a Praça recebe o produtor Acushla para uma apresentação de azeites biológicos de Trás-os-Montes, a Flores Daqui com uma exposição de flores artesanais e a Tetribérica para uma mostra de roupa sustentável. Já nos dias 24 e 25, a Praça dá voz aos produtores Terrius e Pedra Áurea para uma apresentação de cogumelos desidratados, farinhas, chutneys, frutas e legumes. Nos mesmos dias, vão também realizar-se vários workshops e conversas.

Se não quiser perder pitada, o melhor é acompanhar a agenda de eventos na página de Instagram da Praça. Mas, atenção, as sessões de cinema carecem de bilhete, que deve ser comprado através do site do Black Cat Cinema.

Praça do Hub Criativo do Beato. Qua-Qui 09.00-19.00, Sex 09.00-00.00, Sáb 10.00-00.00 e Dom 10.00-18.00. Entrada livre

+ As melhores coisas para fazer em Lisboa este mês

+ Edição especial Time Out Madeira: o guia da ilha bonita está nas bancas