A 'Barbie' de Greta Gerwig vai ser exibida ao ar livre em Lisboa

Nas noites de sexta-feira, 8, a domingo, 10 de Setembro, o Jardim da Estrela transforma-se numa sala de cinema ao ar livre. É o regresso do CineLapa, uma iniciativa da Junta de Freguesia da Estrela, que este ano apresenta um cartaz com três dos filmes mais concorridos deste Verão.

Todos os filmes estrearam nas salas de cinema portuguesas no passado mês de Julho e agora podem ser vistos (ou revistos) de forma gratuita. As sessões arrancam sempre às 21.00 e Missão: Impossível – Ajuste de Contas Parte 1 inaugura o ecrã, na sexta-feira, 8. A mais recente aventura de Tom Cruise no papel de Ethan Hunt foi realizada por Christopher McQuarrie.

No dia seguinte, as atenções viram-se para o filme de animação Elemental (na versão falada em português), da Pixar, numa noite para toda a família. O CineLapa termina no domingo, 10, com o grande sucesso do ano: Barbie, o filme de Greta Gerwig que tem enchido o país de cor-de-rosa. E possivelmente esta última noite do ciclo.

Jardim da Estrela. Praça da Estrela. Sex 8-Dom 10. 21.00. Entrada livre.

