O final da temporada de ‘Bluey’ tem uma surpresa (e uma inquietação)

Depois do comovente “O Sinal”, um episódio especial com 30 minutos, a Disney+ estreou um novo e inesperado final para esta temporada, talvez de toda a série.

Este texto não contém spoilers. Este texto contém uma novidade e uma dúvida. Primeiro a novidade: o Disney+ estreou esta terça-feira, 23 de Abril, um novo e último episódio para a terceira temporada de Bluey, a série de animação para crianças que os adultos adoram ver. Chama-se “Surpresa” e tem Bandit, o pai, a tentar alinhar em duas brincadeiras completamente diferentes com Bluey e a sua irmã mais nova, Bingo (e a mãe, Chilli, a tentar explicar às pequenas como é ter filhos sem as traumatizar para a vida).

É o episódio número 50 desta temporada e volta aos oito, nove minutos de duração habituais, depois de o anterior, “O Sinal”, ter contado uma história de 30 minutos (e ter criado um laço intergeracional, pondo em simultâneo toda a gente, novos e velhos, ou a chorar ou com um nó na garganta). A primeira temporada teve 52 episódios. A segunda, 51. E agora este parece ser o final da terceira. É aqui que está a dúvida, embora esta seja mais grave do que estamos a fazer crer: e se este for o final de toda a série?

Os fãs estão a roer as unhas. Há artigos na imprensa. A história de “Surpresa” – que não vamos contar, este texto não contém spoilers – abre essa porta. Mas a verdade é que é incerto o que vai acontecer à série criada e escrita pelo australiano Joe Brumm. Será que volta? Ou será que este episódio é só um fim para a comovente sequência que começou a 7 de Abril com “O Cesto Especial”, continuou com “O Sinal” e desemboca agora em “Surpresa”? Vamos ter de esperar para saber.

