Este parque faz anos e a festa dura um dia inteiro. E é grátis

Um dia inteiro de actividades gratuitas. É assim que se vai celebrar o primeiro aniversário do Parque Metropolitano da Biodiversidade no próximo sábado, 27 de Abril. Com entrada livre, a Câmara Municipal do Seixal faz a festa com programação para todas as idades, desde aulas de body balance e chi kung até ateliers, exposições e jogos tradicionais.

A manhã começa pelas 10.00, com uma aula aberta de body balance até às 11.00. A partir das 10.00 e até às 12.00, há também ateliers “da liberdade” para crianças dos quatro aos 12 anos. Se preferir, entre as 11.00 e as 12.00, há aula aberta de chi kung, uma arte milenar chinesa que combina exercícios físicos com técnicas de respiração e meditação. A ideia é despertar os sentidos, ao mesmo tempo que se liberta o corpo e a mente.

Já da parte da tarde, a partir das 15.00, a autarquia e a Associação Vita Nativa juntam-se para fazer o balanço do primeiro ano de vida do Parque Metropolitano da Biodiversidade. Segue-se, das 16.00 às 17.30, uma acção de voluntariado ambiental, que convida os visitantes a participarem no controlo de infestantes. Mais tarde, das 18.00 às 19.00, há um momento de poesia alusiva ao 25 de Abril.

A iniciativa realiza-se com o apoio da Associação Vita Nativa, da Associação de Moradores do Aldeamento da Verdizela, da Associação para o Desenvolvimento Sociocultural e Desportivo de Belverde e da Mensageiro da Poesia – Associação Cultural Poética.

Um parque para proteger a biodiversidade

O Parque Metropolitano da Biodiversidade foi criado na zona de Fernão Ferro/Lagoa de Albufeira, um Sítio de Importância Comunitária da Rede Natura 2000, para valorizar e proteger os habitats naturais ameaçados de extinção que aí existem, através da requalificação e recuperação da vegetação existente, da recuperação da impermeabilização de um charco mediterrânico temporário e da criação e aproveitamento da rede de percursos pedonais e cicláveis, fazendo a ligação à Rede de Trilhos de Interpretação Ambiental do Município do Seixal.

No local, que é acessível a pessoas com mobilidade reduzida, há ainda uma Casa da Biodiversidade, com uma área multiusos, para promover conceitos ecológicos e de protecção ambiental. Junto a essa casa existe também um parque de merendas e um pequeno charco que permite a visualização de anfíbios em acções de educação ambiental sem proceder à sua captura e manuseamento.

Parque Metropolitano da Biodiversidade (Seixal). Ter-Dom 09.00-12.00/ 13.00-19.00 (de Outubro a Abril); Ter-Dom 09.00-12.00/ 15.00-19.00 (de Maio a Setembro). Encerra à segunda-feira e feriados

