UNESCO classifica 18 novos geoparques em todo o mundo

O nosso glorioso planeta está repleto de deslumbrantes parques nacionais, mas certos espaços verdes protegidos são reconhecidos especificamente pelo seu património geológico e como este serve as respectivas comunidades locais.



E é aí que entra em cena a designação de Geoparque Mundial da UNESCO. Fundado em 2015, o programa reconhece "áreas geográficas únicas e unificadas" que sejam geridas de baixo para cima numa combinação de conservação, desenvolvimento sustentável e envolvimento da comunidade.

E foram adicionados 18 novos parques à lista, subindo para um total de 213 geoparques em 48 países.

O que torna os novos geoparques da UNESCO tão especiais? Atributos como a paisagem do parque do Grande Canyon-Tenglongdong Cave em Enshi, na China, lar de uma notável paisagem cársica de penhascos íngremes, profundos desfiladeiros e grutas, ou os penhascos de arenito em Meteora Pyli, na Grécia, pontilhados de mosteiros da era bizantina.

Há também a Região de Bükk, na Hungria, onde sequências de rochas com 300 milhões de anos foram alteradas pela actividade vulcânica, e o Impact Crater Lake, na Finlândia, formado por uma colisão de meteoritos há 78 milhões de anos que deu origem ao maior lago de cratera da Europa.

O director da Divisão de Ciências Ecológicas e da Terra da UNESCO, António Abreu, disse à BBC que "os Geoparques Mundiais da UNESCO representam paisagens onde o património geológico internacionalmente significativo se entrelaça com a história humana e fomenta uma biodiversidade rica".

Os 18 novos geoparques da UNESCO

Geoparque Mundial da UNESCO do Delta do Escalda, Bélgica e Países Baixos

Geoparque Mundial da UNESCO de Uberaba, Brasil

Geoparque Mundial da UNESCO do Grande Canyon-Tenglongdong Cave em Enshi, China

Geoparque Mundial da UNESCO de Linxia, China

Geoparque Mundial da UNESCO de Longyan, China

Geoparque Mundial da UNESCO do Monte Changbaishan, China

Geoparque Mundial da UNESCO de Wugongshan, China

Photograph: Shutterstock

Geoparque Mundial da UNESCO de Xingyi, China

Geoparque Mundial da UNESCO de Biokovo-Lagos Imotski, Croácia

Photograph: Shutterstock

Geoparque Mundial da UNESCO do Arquipélago de Fyn do Sul, Dinamarca

Geoparque Mundial da UNESCO do Lago Cratera de Impacto – Lappajärvi, Finlândia

Geoparque Mundial da UNESCO de Armorique, França

Parc d'Armorique | Photograph: Shutterstock

Geoparque Mundial da UNESCO da Normandia-Maine, França

Geoparque Mundial da UNESCO de Meteora Pyli, Grécia

Geoparque Mundial da UNESCO da Região de Bükk, Hungria

Geoparque Mundial da UNESCO da Terra dos Vulcões Extintos, Polônia

Geoparque Mundial da UNESCO do Oeste, Portugal

Geoparque Mundial da UNESCO dos Vulcões de Calatrava, Ciudad Real, Espanha

Pode ler mais sobre os Geoparques Mundiais da UNESCO no website.

