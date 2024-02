Bem-vindo ao zeitgeist: as séries de que toda a gente fala

Esperávamos, desejávamos e agora estamos a vê-las tão depressa quanto conseguimos. Estas são as sete séries do momento.

A evolução da espécie humana há muito entrou numa nova fase, tendo transformado o homo sapiens sapiens em seres devoradores de séries de televisão. O meio ambiente é propício: é Netflix para aqui, Disney+ para ali, Prime Video, HBO Max, Apple TV+, Filmin e tudo o que são canais em sinal aberto e por cabo. Todos os dias há novidades, todos os dias alguém nos recomenda uma série nova que temos mesmo de ver, e nós – bom, nós vamos tentando acompanhar. As plataformas são globais (ou nacionais), mas a experiência pode ser muito solitária. Há, no entanto, produções que nos devolvem o sentimento de partilha. São as séries de que toda a gente anda a falar ao mesmo tempo. São as séries do momento. Ei-las.

Recomendado: Todos os filmes com nomeações aos Óscares que pode ver em casa