Tom Hanks e Steven Spielberg voltam a pôr a II Grande Guerra no ar

Depois das minisséries Irmãos de Armas (2009) e O Pacífico (2010), disponíveis na HBO Max e Netflix, Steven Spielberg e Tom Hanks voltaram a apostar numa produção sobre a II Guerra Mundial. Desta vez, a estreia acontece no streaming da Apple TV+, a 26 de Janeiro. Austin Butler (Elvis) e Callum Turner (Monstros Fantásticos) são os cabeças de cartaz do elenco.

Até aos dias de hoje, foram produzidas centenas, senão milhares, de filmes e séries sobre a II Guerra Mundial ou nela ambientadas (recentemente, por exemplo, Toda a Luz Que Não Podemos Ver), mesmo que a narrativa principal não seja sobre o conflito, como no clássico Música no Coração (1965). Seja como for, o tema continua a gerar um interesse que também passa pela literatura. Mestres do Ar é precisamente baseado no livro Masters of the Air: America's Bomber Boys Who Fought the Air War Against Nazi Germany (2007), do historiador Donald L. Miller, que se dedica a este período da História. Também as duas primeiras minisséries desenvolvidas por Spielberg e Hanks nasceram no papel. Irmãos de Armas partiu do livro homónimo lançado em 1992 pelo historiador Stephen E. Ambrose, que conta a história de uma divisão de pára-quedistas norte-americanos durante a guerra; O Pacífico acompanha um corpo de fuzileiros navais no chamado Teatro de Operações do Pacífico e também dramatiza um livro, editado em 2009, do historiador Hugh Ambrose.

Mestres do Ar é um drama de guerra em nove episódios adaptado pelo argumentista John Orloff, também autor do argumento de Irmãos de Armas. E segue os combatentes norte-americanos do 100.º Grupo de Bombardeiros, também conhecido como Bloody Hundredth, enquanto conduzem perigosos bombardeamentos sobre a Alemanha nazi e em condições adversas. Frio, falta de oxigénio e puro terror são alguns dos obstáculos que jovens militares tiveram de enfrentar a 25 mil pés de altitude. Muitos foram mortos, outros capturados e ninguém saiu ileso após o confronto com os horrores da guerra. "Mestres do Ar é uma saudação aos bravos homens da 8.ª Força Aérea que, através da sua coragem e fraternidade, ajudaram a derrotar a Alemanha nazi na II Guerra Mundial", diz o produtor executivo Gary Goetzman (Irmãos de Armas, O Pacífico), citado pela Apple em comunicado. “O Tom e o Steven sempre quiseram visualizar cinematograficamente o que o nosso autor, Don Miller, chamou de ‘evento singular na história da guerra’. Estamos muito contentes que a Apple TV+ nos tenha dado a oportunidade de combinar os esforços de tantas pessoas talentosas, no ecrã e atrás da câmara, para contar esta importante história."

DR

E é uma grande produção, com imagens que tanto nos levam aos campos do Sudeste da Inglaterra como aos campos de prisioneiros na Alemanha, com um orçamento tão grande (a rondar os 200 milhões de dólares) que acabou por perder o apoio inicial da HBO. Os atrasos resultantes da pandemia também não ajudaram e Mestres do Ar acabou por mudar de casa, para os Apple Studios. A produção executiva de Spielberg acontece através da Amblin Television e a de Hanks e Goetzman através da produtora Playtone.

Os personagens, que por motivos óbvios são essencialmente masculinos, são inspirados em pessoas reais. Austin Butler veste a pele do major Gale 'Buck' Cleven e Callum Turner a do major John 'Bucky' Egan, numa produção que conta ainda com o actor Anthony Boyle (Tetris), no papel do major Harry Crosby – que é também o narrador da série. Os actores Barry Keoghan (Os Espíritos de Inisherin), James Murray (The Crown) ou Ncuti Gatwa (Sex Education) também emprestam o seu talento à história.

A estreia mundial de Mestres do Ar acontece a 26 de Janeiro, mas a cada sexta-feira estreia um novo episódio, até ao final, marcado para 15 de Março.

Apple TV+. Estreia a 26 de Janeiro

