Série documental sobre Pinto da Costa estreia no próximo ano

A Prime Video continua a apostar em conteúdos desportivos portugueses. Após ter incluído no catálogo séries documentais como Factory of Dreams: Benfica ou Quintana: Um Guerreiro Extraordinário, o serviço de streaming anuncia que em 2024 estreia Senhor Presidente – O Campeonato de uma Vida, série focada na história de vida de Jorge Nuno Pinto da Costa, presidente do Futebol Clube do Porto desde 1982.

Pinto da Costa, que esta quinta-feira assinala o seu 86.º aniversário, estará debaixo de foco na nova série documental, uma produção da Prime Video em parceria com a produtora portuguesa SPi. A série, com três episódios, conta com testemunhos de Pinto da Costa, mas também dos treinadores José Mourinho e Sérgio Conceição, do presidente do Real Madrid Florentino Pérez, do jogador Pepe, do empresário Jorge Mendes, e até do ex-Presidente da República Ramalho Eanes, entre muitos outros, promete a Prime Video em comunicado.

“A série documental é um retrato nunca antes visto de Jorge Nuno Pinto da Costa, o sempre provocador presidente do Futebol Clube do Porto. São 85 anos de uma vida de obstáculos, que se transformou em vitórias, tanto dentro como fora do campo. Pela primeira vez, Pinto da Costa deu acesso à sua intimidade, num relato na primeira pessoa, que conta ainda com a participação da família, amigos e de muitas figuras com quem se cruzou durante o seu longo percurso”, avança o serviço de streaming.

A autoria de Senhor Presidente – O Campeonato de uma Vida é de Cristina Arvelos e Pedro Lopes, enquanto a realização ficou nas mãos de Bruno Pinhal, Paulo Menezes e Graça Castanheira. A data de estreia ainda não foi divulgada.

