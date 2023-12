Depois de ‘Squid Game’, a Coreia do Sul volta a tirar-nos o sono com ‘Bargain’

Após Squid Game, a Coreia do Sul volta a exportar mais uma produção com um enredo tenso, desconfortável e imprevisível, no qual todos lutam pela sobrevivência. Em Bargain, um homem chamado Roh Hyung-su (Jin Sun-kyu) é aliciado para um motel remoto, com o objectivo de ter um encontro sexual – pago – com a jovem Park Ju-young (Jeon Jong-seo). Só que, na verdade, todo o edifício é a sede de operações de uma rede de tráfico de órgãos humanos, onde decorrem leilões insanos. As licitações competem por rins, fígados, olhos, dentes ou mesmo sangue, enquanto os portadores ainda estão vivos e amordaçados pela organização. Mas enquanto decorre o leilão pelas entranhas de Roh Hyung-su, um terramoto destrói o edifício e começa uma espécie de jogo do gato e do rato entre traficantes, vítimas e licitadores. O cenário de fundo é um edifício em ruínas que acabou por ficar soterrado, onde todos lutam pela sobrevivência, formando alianças improváveis com o objectivo de sair dali para fora. A estreia em Portugal está marcada para 26 de Dezembro, no TVCine Emotion.

Bargain foi primeiro uma curta-metragem, realizada por Chung-Hyun Lee (Ballerina) e estreada em 2015, na qual se inspirou a nova série, com moldes um pouco diferentes (o terramoto é um novo elemento, por exemplo). Esta pequena produção de 15 minutos, filmada num único take, colheu alguns prémios em festivais coreanos. E acabou por ganhar esta adaptação para televisão, emitida pela primeira vez no país de origem, em Outubro de 2022, à boleia do streaming do serviço TVING. No passado mês de Abril, esteve em destaque na sexta edição do Cannes International Series Festival, com uma nomeação para Melhor Argumento. A estreia nos EUA aconteceu apenas em Outubro de 2023 no streaming da Paramount+. Actualmente, a série aguarda o veredicto dos Critics Choice Awards, nos quais Bargain está nomeada na categoria Melhor Série de Língua Estrangeira. Curiosamente, há mais três produções sul-coreanas no mesmo rol de nomeados: Em Busca de Glória (Netflix), Mask Girl (Netflix) e Moving (Disney+). As Boas Mães (Disney+) e Lupin (Netflix) completam a lista. Os resultados serão conhecidos a 14 de Janeiro.

Realizada por Jeon Woo-Sung – que se estreia neste formato – Bargain tem apenas seis episódios com pouco mais de meia hora cada. E, à semelhança da curta-metragem que lhe deu origem, cada episódio é filmado utilizando a técnica de um único take. No entanto, um olhar mais atento consegue perceber que nem tudo é filmado de seguida, embora as poucas interrupções de planos aparentemente contínuos sejam quase imperceptíveis. O ambiente que esta solução cria convida à claustrofobia e acaba por aproximar o espectador desta espécie de distopia de clausura que, um pouco à semelhança de Squid Game, explora o lado negro de natureza humana, como resultado da luta de classes e do capitalismo. Exemplo disso é o personagem a quem todos chamam “O Bom Filho” (Geuk-ryul), um dos licitadores do leilão, desesperado para comprar um rim para o pai moribundo, que está sempre a ficar para trás na lista das operações por ser pobre. Juntamente com Hyung-soo e Joo-Young, tenta escapar às colapsadas ruínas do motel, que também escondem o cofre dos malfeitores e uma cobiçada fortuna.

Em entrevista ao Korean Times, em Novembro de 2022, o realizador pôs tudo em pratos limpos. “A chave aqui é o facto de todas as personagens serem vilãs. Por isso, queria que a história tivesse um terramoto como castigo e que se desenvolvesse na forma como ultrapassam a situação”. Segundo Woo-Sung, não é possível descortinar qual dos personagens principais é o mais vilanesco, mas a ideia passa por acompanhar como agem e se enganam uns aos outros após uma catástrofe. “Penso que esta série é sobre dinheiro e mentiras. Há alguns elementos que coloquei metaforicamente... Por exemplo, o edifício do motel é uma metáfora do capitalismo”, disse o realizador, apesar de esperar que os espectadores gostem da série independentemente do tema subjacente. Sobre a possibilidade de uma segunda temporada, confessa-se aberto à ideia, embora ainda nada esteja confirmado.

