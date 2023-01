Série documental sobre guarda-redes Quintana chega ao streaming

Estreou primeiro no Porto Canal e agora está disponível na Amazon Prime Video. ‘Quintana: Um Guerreiro Extraordinário’ conta a história do guarda-redes de andebol luso-cubano do Futebol Clube do Porto que morreu em 2021, com apenas 32 anos.

A 26 de Fevereiro de 2021, a comunidade desportiva portuguesa ficou de luto. Nesse dia, Alfredo Quintana, o guarda-redes luso-cubano do Futebol Clube do Porto e da Selecção Portuguesa de Andebol, sofreu uma paragem cardiorrespiratória que o vitimou durante um treino. Tinha 32 anos. E a partir desta sexta-feira há uma série sobre a sua vida para ver na Amazon Prime Video.

Os quatro episódios da série documental Quintana: Um Guerreiro Extraordinário, que se estreou em Dezembro no Porto Canal, acompanham os momentos mais marcantes da vida de Quintana, com a ajuda de vários testemunhos de quem com ele se cruzou. Inclui também imagens inéditas deste jogador naturalizado português em 2014.

A série é uma produção do Porto Canal (e ainda é possível assistir, de forma gratuita, aos episódios no seu site oficial), realizada por Ricardo Amorim entre o Porto, Lisboa, Açores, Espanha e Cuba. As filmagens prolongaram-se por seis meses. A banda sonora original de Quintana: Um Guerreiro Extraordinário é assinada por Pedro Vidal (Blind Zero, WrayGunn), contando ainda com dois temas da sua banda Desconectados, criados em parceria com Jorge Palma, Mário Laginha e Carlos Tê.

