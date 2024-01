Todos os filmes com nomeações aos Óscares que pode ver em casa

Para muitos amantes de música clássica, o primeiro contacto com ela foi através dos Concertos para Jovens, do maestro Leonard Bernstein, que a RTP passou em Portugal. Grande e natural comunicador, Bernstein era um exímio “explicador” de música, e fazia-o com um entusiasmo contagioso. Acabados os programas, só nos apetecia ir à procura de mais informações sobre os compositores que tinha referido e as peças que tinha tocado com a orquestra, e ouvi-las. Este Bernstein apresentador, divulgador e pedagogo está, infelizmente, quase ausente de Maestro, o filme de e com Bradley Cooper no papel do dito.



Onde ver: Netflix

Nomeações (7): Actor Principal, Actriz Principal, Fotografia, Caracterização, Filme, Som, Argumento Adaptado