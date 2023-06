O mundo de ‘Ligações Perigosas’ foi adaptado a série, mas volta atrás

Está a chegar aos ecrãs nacionais mais uma adaptação do romance do século XVIII ‘Les liaisons dangereuses’. A mais conhecida é a do filme de 1988, mas agora a TVCine mostra a prequela da história, em formato série. Estreia a 21 de Junho.

Prequelas, sequelas ou remakes parecem continuar na ordem do dia. Nesta quarta-feira, 21 de Junho, chega aos ecrãs nacionais mais uma adaptação de uma história bem antiga, em formato prequela: As Ligações Perigosas. O romance de Pierre Choderlos de Laclos é agora imaginado numa história que precede o intrincado enredo que o livre deu a conhecer há mais de dois séculos.

Em 1782, o general francês Choderlos de Laclos publicou um romance epistolar, cuja história se revela através de cartas trocadas entre as personagens. Les liaisons dangereuses (As Ligações Perigosas) focava a aristocracia sem escrúpulos da época que precede a Revolução Francesa, em particular os personagens fictícios Visconde de Valmont e Marquesa de Merteuil. A história foi adaptada por diversas vezes ao cinema, mas a mais popular é a versão de 1988, realizada por Stephen Frears (A Rainha, Anatomia do Golpe) e com argumento adaptado de Christopher Hampton (O Pai, Expiação). Uma produção que esteve nomeada para sete Óscares da Academia, incluindo Melhor Filme, Actriz (Glenn Close) e Actriz Secundária (Michelle Pfeiffer), e que acabou por vencer em três categorias: Argumento Adaptado, Direcção de Arte e Guarda-Roupa.

©DR Glenn Close e John Malkovich em Ligações Perigosas (1988)

A história original acompanha a relação entre Camille, a Marquesa de Merteuil, interpretada no filme de Frears por Glenn Close, que pede ao amigo Visconde de Valmont (John Malkovich) que seduza a jovem Cécile de Volanges (Uma Thurman) para se vingar do homem a quem está prometida em casamento. Pelo meio, o sedutor Valmont também se enrola com Madame de Tourvel (Michelle Pfeiffer), mulher de um amigo seu. Um enredo regado a amor, traição e vingança que foi expandido nesta prequela produzida originalmente para o canal por cabo norte-americano Starz, propriedade da Lionsgate, à qual se juntaram as produtoras Playground Entertainment e Flame Ventures. A estreia aconteceu em Novembro passado, mas chega agora Portugal à boleia do canal TVCine Emotion, já após a série ter sido nomeada ao BAFTA de Melhor Caracterização.

Neste novo enredo, que precede a história que conhecemos até agora, acompanhamos as personagens Merteuil e Valmont no tempo em que se conheceram e se tornaram jovens e apaixonados amantes na cidade de Paris, personagens aqui encarnadas pelos actores Alice Englert (Bad Behaviour) e Nicholas Denton (Rabbit). “Camille, que é acolhida pela actual Marquesa de Merteuil (interpretada por Lesley Manville), percorre o seu próprio caminho num mundo de homens, usando o poder dos segredos para assumir o controlo; e Valmont, que não vai parar por nada para recuperar o título que lhe foi recentemente retirado. Para sobreviver, o jovem casal irá depender das suas capacidades de sedução e manipulação – não só da nobreza francesa, mas também um do outro”, lê-se numa nota de imprensa enviada pela TVCine.

Uma série com oito episódios, emitidos às quartas-feiras e que depois ficarão disponíveis no serviço de vídeo on-demand TVCine+. Também no TVCine Emotion será possível ver ou rever o filme de 1988, com Michelle Pfeiffer, Glenn Close, John Malkovich, Keanu Reeves e Uma Thurman a abrilhantar o elenco, que será emitido na sexta-feira de 23 de Junho, às 21.45.

TVCine Emotion. Estreia a 21 de Junho às 22.10

