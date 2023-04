HBO Max vai passar a ser Max e trazer novas produções de ‘Harry Potter’ e ‘A Guerra dos Tronos’

A HBO Max vai transformar-se em Max, um novo serviço de streaming a ser lançado já a 23 de Maio nos EUA e que chega à Europa em 2024. O anúncio foi feito esta quarta-feira pela Warner Bros. Discovery, numa conferência de imprensa.

Quanto aos conteúdos, o novo Max será o destino das produções HBO Originals, de filmes da Warner Bros., de Max Originals, do universo DC, do Wizarding World de Harry Potter e ainda programação de marcas como a Food Network, o Discovery Channel, a TLC, entre outros, combinando assim uma maior diversidade de conteúdos do que o serviço actual, HBO Max, ao juntar num só serviço a oferta do discovery+, outro serviço de streaming do grupo.

E foram anunciadas grandes novidades. As que mais de destacam são a adaptação para série de Harry Potter, a partir dos livros de J.K. Rowling, com a autora como produtora executiva; um novo spin-off de A Teoria do Big Bang; e uma prequela de A Guerra dos Tronos chamada A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight. A Max, que promete 40 novos títulos e temporadas todos os meses, terá também no catálogo uma série de drama baseada nos filmes de The Conjuring (A Evocação, em Portugal).

Mas há mais. Durante a apresentação foram ainda anunciadas as séries The Penguin, sobre o vilão de Gotham City, protagonizada por Colin Farrell; True Detective: Night Country, protagonizada por Jodie Foster e Kali Reis, numa quarta temporada da minissérie antológica; The Regime, uma série em jeito de sátira política, em que Kate Winslet interpreta uma ditadora; ou a série infantil de animação Gremlins: Secrets of the Mogwai, uma produção que também pisca o olho aos fãs das estranhas criaturas criadas por Chris Columbus nos anos 80 do século passado.

“Dos maiores super-heróis aos campeões da vida real; dos dramas que moldam a cultura ao entretenimento que molda o gosto; de reinos fantásticos aos mundos mais realistas, Max oferecerá uma variedade inigualável de opções”, disse JB Perrette, presidente e CEO da Global Streaming & Games, da Warner Bros. Discovery. “Esta nova marca supõe uma grande mudança de dois produtos mais limitados, HBO Max e discovery+, para uma proposta para o consumidor e oferta de conteúdo mais ampla. Embora cada produto atenda a algumas necessidades, Max terá uma ampla gama de opções de qualidade para todos e cada um”, acrescentou.

Ainda não foi divulgada a tabela de preços para a Europa, mas nos EUA as modalidades de subscrição arrancam nos 9,99 dólares por mês (cerca de 9€).

